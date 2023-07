ชื่นมื่น ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ยอดทะลุเป้า เงินสะพัดกว่า 1,500 ล้านบาท

ปิดฉาก ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ประสบความสำเร็จเกินคาด ทั้งรถใหม่ รถมือสอง รถยนต์ไฟฟ้า เติมเต็มความต้องการให้ผู้บริโภคครบถ้วน คาดเงินสะพัดในงานกว่า 1,500 ล้านบาทนายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานจัดงาน “ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023” เปิดเผยถึงความสำเร็จหลังจากจบงานฯ ว่า ในปีนี้ภาพรวมของงานถือว่า มีความคึกคักอย่างมาก มีผู้เข้าชมงานต่อเนื่องตั้งแต่วันแรก ถือได้ว่าเป็นงานแสดงรถยนต์ที่มีความพร้อม และครบถ้วนที่สุด ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ใหม่ป้ายแดง จากบริษัทรถยนต์ชั้นนำที่เข้าร่วมงาน ทั้ง อีซูซุ โตโยต้า ฮอนด้า มิตซูบิชิ มาสด้า เอ็มจี ซูบารุ และ วอลโว่ นำรถยนต์รุ่นยอดนิยม รุ่นเปิดตัวใหม่เฉพาะงานเป็นครั้งแรก พร้อมให้ลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของ ภายใต้แคมเปญโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม โดยมีการสนับสนุนโปรโมชั่นด้านการผ่อนชำระจาก “กรุงศรี ออโต้” ที่ตอบโจทย์อย่างครบถ้วนรอบด้าน ส่งผลให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่าง “ฮอนด้า” เปิดแนะนำตัว ฮอนด้า ซิตี้ ใหม่ เต็มรูปแบบ ประกาศเปิดเผยราคาครั้งแรกภายในงานและนำรถมาโชว์ครบ ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานอย่างมาก ขณะที่ ค่าย เอ็มจี นำรถตู้ไฟฟ้า100% เอ็มจี แม็กซัส 9 มาจัดแสดง สร้างความฮือฮาแก่ผู้เข้าชมอย่างมากตลอดการจัดงานทั้ง 5 วันกลุ่มรถยนต์ใช้แล้ว ในปีนี้คัดเลือก 9 ผู้ประกอบการคุณภาพ DDS คาร์เซ็นเตอร์ / THE ONE Pattanakarn / โยรัชดา / ดา ศรีนครินทร์ / รถเศรษฐี Sethi Premium Used Car / CarDeeSureOK / เบสท์ เซอร์วิส / Mercedes-Benz Certified by Keng Hong Thong และ คาร์ ฮีโร่ มีกลุ่มลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมและตัดสินใจซื้อกันอย่างคึกคักดังเช่นทุกปี เนื่องจากสามารถรับรถได้ทันที อีกทั้งเป็นรถยนต์ที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพ สภาพนางฟ้าทุกคัน และยังมีการรับประกันซื้อคืน 100% หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง และได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และยังไม่เคยมีกรณีที่ต้องซื้อคืนเลยแม้แต่คันเดียวฟากโซนใหม่ รถยนต์ไฟฟ้า(อีวี) 100% ที่มีการนำรถยนต์ไฟฟ้า ที่เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ อย่าง บีวายดี ดอลฟิน มาเปิดราคาและรับจองภายในงานโดยได้รับการตอบรับอย่างดี อีกทั้งยังมีกลุ่มบริษัท ปตท. นำภาคนิทรรศการมาจัดแสดงอย่างครบวงจร เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านพลังงานสำหรับโซนที่เกิดขึ้นครั้งแรกภายในงานคือ การเปิดประสบการณ์การทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าภายในฮอลล์ ที่ผู้ชมงานจะได้สัมผัสและทดลองนั่งรถยนต์ไฟฟ้า ได้รับการตอบรับจาก ผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี มีรถยนต์ไฟฟ้ามาให้ทดลองหลากหลาย อาทิ เมอร์เซเดส-เบนซ์ อีคิวเอส, วอลโว่ ซี40, และ เอ็มจี 4 เป็นต้น มีผู้ลงทะเบียนเพื่อทดลองนั่งตั้งแต่เปิดงานเวลา 10.00 น. อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาปิดงานทุกวันนายพัฒนเดช กล่าวทิ้งท้ายว่า สรุปภาพรวมในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก่ คาดมีเงินสะพัดรวมมากกว่า 1,500 ล้านบาท ทั้งจำนวนผู้เข้าชมงาน ยอดจำหน่ายรถยนต์ทั้งรถยนต์ใหม่ป้ายแดง รถยนต์ไฟฟ้า และ รถยนต์ใช้แล้ว รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นับได้ว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นตลาด และเศรษฐกิจของประเทศให้มีความคึกคักได้เป็นอย่างดี เราเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจของประเทศไทย กำลังเดินหน้าเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากที่ต้องชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดจากเชื้อโคโรน่าไวรัสมานานกว่า 2 ปีในการจัดงานปีหน้า ทีมผู้จัดงานได้เริ่มเตรียมความพร้อม รวมถึงเตรียมจัดหาไฮไลต์ต่างๆ ที่เป็นเทรนด์ของตลาด และเกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ มานำเสนอให้กับผู้เข้าชมงาน เพื่อให้ได้ทั้งสาระ ความรู้ และพร้อมเป็นเจ้าของรถยนต์ ทั้งรถใหม่ป้ายแดง รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์พลังงานทางเลือกอื่นๆ ให้ได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มแน่นอน