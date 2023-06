ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023เปิดประสบการณ์เหนือความคาดหมาย “ทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าในฮอลล์ครั้งแรก”กระหึ่มเต็มพิกัด รถยนต์ใหม่-รถยนต์ใช้แล้ว-รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมปูพรมอวดโฉมแน่นงาน 5 - 9 ก.ค.นี้ ที่ไบเทค บางนานายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานจัดงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ & อีวี เอ็กซ์โป 2023 เปิดเผยความพร้อมในโค้งสุดท้าย ก่อนถึงวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม นี้ ที่ไบเทค บางนา ว่า ปีนี้ เราพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรักรถมาเลือกชม “รถใหม่โปรดี รถไฟฟ้ามีให้ลอง รถมือสองรับประกัน” โดยเพิ่มพื้นที่จากเดิม 15,000 ตารางเมตร เป็น 20,000 ตารางเมตร ขานรับนวัตกรรม “รถยนต์ไฟฟ้า” ที่กำลังฟีเวอร์ไปทั่วโลก ซึ่งการเปลี่ยนผ่านระบบขับเคลื่อนของรถยนต์จากระบบสันดาปสู่ระบบไฟฟ้าในยุคนี้ จะมาพร้อมกับคำถามที่ทุกคน “ตั้งธง” ในใจไว้อย่างมากมาย ปีนี้จึงเป็นการจัดงานแสดงรถยนต์ที่ครบเครื่องที่สุด เท่าที่การจัดงานฟาสต์ฯ เคยจัดมานอกจากนี้ ภายในงานมีรถยนต์ใหม่จากแบรนด์ชั้นนำมาร่วมงานถึง 8 แบรนด์ ได้แก่ โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ มิตซูบิชิ มาสด้า ซูบารุ วอลโว่ เอ็มจี ที่จะมาพร้อมการเปิดตัวรถ และมอบโปรโมชั่นที่เร้าใจ รถยนต์ใช้แล้ว จากผู้แทนจำหน่ายระดับมาตรฐานที่อยู่คู่กับงานมาอย่างยาวนาน 7 บริษัท ได้แก่ ดา ศรีนครินทร์ / เบสท์ เซอร์วิส / รถเศรษฐี Sethi Premium Used Car / THE ONE Pattanakarn / DDS คาร์เซ็นเตอร์ / โยรัชดา / CarDeeSureOK นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 รายใหม่ที่มีคุณภาพสูง เข้าร่วมงาน คือ คาร์ ฮีโร่ และ Mercedes-Benz Certified by Keng Hong Thong ปีนี้จะได้พบกับรถใช้แล้วที่มีสภาพนางฟ้า เลขไมล์น้อย และเป็นรถรุ่นปีใหม่ๆ นำมาจำหน่ายภายในงานอย่างคับคั่ง พร้อมการรับประกันคืนเงินทันทีหากพบว่ารถที่ซื้อจากงานผิดเงื่อนไข 5 ข้อ คือ ไม่ไฟไหม้ ไม่จมน้ำ ไม่ตัดต่อ ไม่ชนหนัก และจดทะเบียนถูกต้องนายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Manager Group พันธมิตรรายใหม่ ในฐานะผู้ร่วมจัดจากกลุ่มผู้จัดการ กล่าวว่า ปีนี้นำทัพรถยนต์อีวี และกิจกรรมหลากมิติเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเข้าร่วมภายในงานปีนี้อย่างคับคั่ง คือ มาแบบเกินพิกัดเพื่อรับปรากฎการณ์เหนือความคาดหมายที่พร้อมตอบทุกโจทย์ของทุกการตั้งธงคำถามในใจของผู้ใช้รถที่มีต่อนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าภายในงานจะพบกับ รถยนต์-รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่นำมาจัดแสดงภายในงานโดยมีไฮไลท์ที่พิเศษสุดคือเปิดประสบการณ์การขับรถยนต์ไฟฟ้าภายในฮอลล์เป็นครั้งแรกผ่านระบบการจองคิวเพื่อเตรียมความพร้อม หากจะเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสักคัน โดยมีรถยนต์-จักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมให้ทดสอบ อาทิ Mercedes-EQS 450+, Volvo C40, Ora Good Cat GT, Neta V, MG Maxus9, MG4, MG ES, VW ID Buzz, Tesla model Y, CP Foton Truck Mate iBlue45 และจักรยานยนต์ไฟฟ้า Lyva เป็นต้นนอกจากนี้ กลุ่มปตท. ยกทัพองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า อาทิ สถานีชาร์จ การสาธิตการชาร์จไฟฟ้า โดยจะมีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้งานจริงภายในงาน นวัตกรรมด้านพลังงานรวมถึงเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งปัจจุบัน และที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้งานรถยนต์สำหรับผู้เข้าชมงานที่ต้องการจับจองรถไฟฟ้าภายในงานปีนี้ มีแบรนด์รถยนต์ที่นำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาร่วมจัดแสดง ได้แก่ เอ็มจี ที่จะมีรถยนต์ไฟฟ้าครบทุกรุ่นมาร่วมจัด ไม่ว่าจะเป็น MG ES, MG4, MG Maxus9 ฯลฯ BYD นำรถ ATTO3 มาจัดแสดงและเปิดจอง คู่ขนานไปกับการเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ BYD Dolphin รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดขนาดเล็กที่จะมีการเปิดราคาจำหน่ายระหว่างการจัดแสดงงานอีกด้วยโดยทุกการตัดสินใจซื้อรถในวันนี้ สามารถปรึกษาแผนการคำนวณวงเงินผ่าน พันธมิตรสถาบันการเงิน กรุงศรี ออโต้ พร้อมนำแคมเปญโปรโมชั่น มอบให้กับทุกการตัดสินใจภายในงาน ด้วยเงื่อนไขพิเศษที่จะสร้างความมั่นใจในการวางแผนการชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรู้ผลอนุมัติไวภายใน 15 นาที ดาวน์น้อย ผ่อนสบายสูงสุด 84 งวด ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และรับของสมนาคุณมากมาย พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในงาน EV Expo รับเพิ่มต่อที่สาม วงเงินบริการชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 1,000 บาท ที่สถานีชาร์จรถไฟฟ้าของ EA Anywhereสำหรับโปรโมชัน ภายในงานปีนี้ มีรางวัลใหญ่ลุ้นทองคำมูลค่า 100,000 บาท 1 รางวัล และรางวัลพิเศษอีกมากมาย จับสลากทุกวันในเวลา 20.30 น. และในวันสุดท้ายของการจัดงานจะจับสลากในเวลา 21.00 น. และร่วมชมกิจกรรม SEXY CAR WASH ที่กลับมาสร้างความบันเทิงสุดเร้าใจอย่างเต็มรูปแบบวันละ 3 รอบทุกวันเชิญชมงาน และเลือกซื้อ รถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ไฟฟ้า ได้ที่งาน ฟาสต์ ออโต โชว์ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม นี้ ที่ไบเทคบางนา