Suzuki ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีได้สิทธิ์ซื้อ Jimny 50 คัน

หลังจากที่ บ.ซูซูกิ ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนจองเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ซื้อรถยนต์ SUZUKI JIMNY ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 22.00 น. โดยมีจำนวนจำกัดเพียง 50 คัน ในราคาเริ่มต้น 1,760,000 บาท มีผู้สนใจเข้าจองสิทธิ์มากถึง 1,848 ราย ซึ่งมากกว่าโควต้าที่ได้รับมาจำหน่ายจึงได้จัดพิธิการจับสลากเพื่อหาผู้โชคดีสำหรับการจับฉลากเพื่อหาผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ในการซื้อรถยนต์ SUZUKI JIMNY จำนวน 50 ราย มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยเชิญสื่อมวลชนและหน่วยงานราชการเข้าร่วมเป็นสักขพยานในการจับฉลากในครั้งนี้สีเหลือง ดำ Solid Kinetic Yellow with Pearl Bluish Black จำนวน 4 คัน มีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 185 รายสีน้ำเงิน ดำ Metallic Brisk Blue with Pearl Bluish Black จำนวน 2 คัน มีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 78 รายสีขาว ดำ Metallic Chiffon Ivory with Pearl Bluish Black จำนวน 2 คัน มีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 360 รายสีเขียว Solid Jungle Green จำนวน 11 คัน มีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 523 รายสีเทา Solid Medium Gray จำนวน 11 คัน มีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 305 รายสีดำ Pearl Bluish Black จำนวน 10 คัน มีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 241 รายสีขาว Superior White จำนวน 10 คัน มีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 156 รายคุณบุษบง ทองสุริวงศ์คุณศิริชัย สิงห์ทองคุณจิราภา สมบัติเจริญสุขคุณปัญชฎานันท์ สุริยาอมรชัยคุณพิชญา ธีราโมกข์คุณสมนึก โพธิคุณจันทิรา สุขจิตร์คุณเฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์คุณสมศักดิ์ ยิ่งกิจสาธิตคุณหทัยรัตน์ แซ่ลิ้มคุณอารียา นิลผลคุณธีระพงษ์ บุญมีศรีคุณศักดา พุทธิพงศ์ชัยคุณสรยุทธ บุญใหญ่คุณนัฎชรี สุขพระกิจคุณชุมพล ผิวผ่องคุณนพฤทธิ์ ดุษฎีดำเกิงคุณประภัสสร ชูปัญญาคุณภัทรพร รุ่งธนเกียรติคุณสุรชัย คอนสูงเนินคุณสุรชัย ลิ้มตระกูลคุณขวัญรุจีรัตน์ ชวตานนท์คุณธนดล วรงศ์สิงหราคุณศศิกานต์ คติการคุณพิพัฒน์ พัชรกุลนันท์คุณฐชัย โกมลเพ็ชร์คุณกรชันย์ เชาวน์ฐายีคุณธัญวรรณ เลิศกมลมาลย์คุณภาณุมาศ วรรณคูหาคุณสุพัตรา ธงชัยคุณศษิริชา เจนเลาหะกิจคุณกรพินธ์ สุพรรณพายัพคุณภูมิ ช่วยณรงค์คุณพิริยพงศ์ รัตนานุวงศ์ชัยคุณการุณ ศิษย์โรจนฤทธิ์คุณมัชฌิมา ศรีสมานคุณชาตรี เลขสุนทรคุณสิทธิชาติ แสงจันทร์คุณธานินทร์ เทพศิลปวิสุทธิ์คุณณัฐยา ปัตถนานนท์คุณนิธิ ท้วมประถมคุณสิริชัย พัฒนาภรณ์คุณนุกลกิจ รุสิตานนท์คุณชนนนิกานต์ มนัสปิยะคุณบุญโชติ เชี่ยวชาญวลิชกิจคุณปิยานัทว์ ฐิติโชติเกริกชัยคุณทิวา กำลังคุณรุทจิอร ลีลากุลเศรษฐ์คุณฤดีมาศ สกุลพงศ์ไพศาลคุณจันทร์เพ็ญ หาญประวีณทั้งนี้ จะมีรายชื่อสำรอง สีละ 15-20 คน สามารถตรวจสอบสิทธิ์รายชื่ออย่างเป็นทางการ ทั้ง 50 รายชื่อ และรายชื่อสำรอง ได้ทางเว็บไซต์ www.suzuki.co.th