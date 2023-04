ต้อนรับ Summer นี้กับมหกรรมงานกาแฟ Thailand Coffee Hub 2023 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี วันนี้-7 เมษายน 2566

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมกาแฟพิเศษไทย หรือ SCATH ตอกย้ำความสำเร็จในการสร้าง Coffee Hub กระตุ้นวงการกาแฟไทย จัดงาน Thailand Coffee Hub 2023 จัดตั้งแต่ วันที่ 1-7 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ถือเป็นมหกรรมกาแฟสุดยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันออก รวมแบรนด์ดังของกาแฟพิเศษจากท้องถิ่นจันทบุรี และกาแฟพิเศษจากทั่วประเทศไว้ที่นี่ที่เดียว จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับด้านกาแฟให้มีความทันสมัยและคุณภาพระดับพรีเมียมนำเมล็ดกาแฟไทยก้าวสู่ระดับโลก สร้างรายได้เข้าประเทศดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดกาแฟปัจจุบันเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีคอกาแฟกลุ่ม Home Brewer เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงมีความต้องการในการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟใหม่ๆ รวมทั้งอัปเดตอุปกรณ์การปรุงกาแฟที่น่าสนใจ ซึ่งนับเป็นปัจจัยบวกที่ปลุกกระแสให้ปีนี้ยังเป็นปีที่สดใสของวงการกาแฟอย่างแท้จริง เซ็นทรัลพัฒนาจึงได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟระดับประเทศด้วยการชูศักยภาพแบรนด์ และบาริสต้าชาวไทย ด้วยการจับมือสมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH Specialty Coffee Association of Thailand) จัดเทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดภาคตะวันออก Thailand Coffee Hub 2023 ที่เซ็นทรัล จันทบุรี มางานเดียวได้ครบทั้งอุปกรณ์การชงกาแฟ และเมล็ดกาแฟหลากหลายสายพันธุ์ในงานนี้อย่างครบครันไฮไลต์พิเศษที่มีเฉพาะงาน Thailand Coffee Hub 2023 นี้เท่านั้น1.รวม Specialty Coffee มากกว่า 100 แบรนด์ดังจากทั่วไทย จัดเต็มทั้งเมล็ดกาแฟ อุปกรณ์กาแฟ และเมนูพิเศษที่นำมาจำหน่ายเฉพาะในงานนี้เท่านั้น เช่น Bluekoff, Bon Café, Caffa Coffeemaker, Passion Brew, Have a Nice Day, Kaffeine, Varinda Coffee Roaster, สันติพาณิชย์, Yellow Stuff, Gallery กาแฟดริป, โรงคั่วปรีดา, Graph, ลุงต่าย Moka Pot, Brew Flavor, Espressoman, Timemore Thailand, Lek-Around และร้านดังอื่นๆ อีกมากมาย2.รวม 30 สุดยอดเมล็ดกาแฟพิเศษไทยระดับแชมป์พร้อมให้ชิมฟรีตลอดงาน! ตัวท็อปจากเวทีประกวด Thai Specialty Coffee Awards 2022 พร้อมชิมฟรีทุกวัน! ที่บูทสมาคมกาแฟพิเศษไทย SCATH3.รวม Specialty Coffee ร้านดังแห่งภาคตะวันออกกว่า 20 แบรนด์ มา sip มาจิบกาแฟ พบบาริสต้าดีกรีแชมป์ที่งานนี้งานเดียว เช่น Sila Roaster, Rosetta Roastery : Specialty Coffee, Sunset Coffee Roaster, Summer Please , Seed of Siam, บ้านทวด Homebrew Coffee & Roaster, สุขนิยม เป็นต้น4.รวม Signature Menu ที่คอกาแฟเย็นพลาดไม่ได้กว่า 100 เมนู แถมยังมี Exclusive menu ที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น เช่น เซตเมนู On The Beach จากร้าน Sila Coffee เป็นต้น5.รวม Craft Cocoa จากแหล่งปลูกทั่วประเทศ กับหลากหลายเมนูเอาใจสายคราฟต์โกโก้ เช่น Crafted Cocoa Drink จากแชมป์ Thailand Chocorista Championship 2021-2022, Cocoa Juice จากผลสด Cacao หวาน นวล ชื่นใจ, Crafted Cocoa Snack จากแหล่งปลูกโกโก้ทั่วไทย6.ร่วมกิจกรรม Coffee Workshop โดยกูรูกาแฟตัวจริง จากสมาคมกาแฟพิเศษไทย• Esyenn โดยคุณนก พนิตชนก / Warmbatch Coffee• Yeast Process กับโรงคั่วปรีดา โดยคุณปุ๊ก ธุมาวดี / โรงคั่วปรีดา• Home Sensory โดยคุณนุ่น ณัฏฐ์รดา / Bluekoff• Manual Espresso โดยคุณเป้ วุฒิไกร / Rustic Barista Specialty Coffee• แก้ชง โดยคุณปิ ปิยชาติ / Gallery กาแฟดริป7.ชมการแข่งขัน Thailand Coffee Brewer League การแข่งขันดริป แบบระบบเก็บคะแนนลีก ครั้งแรกของไทย เฟ้นหาสุดยอดดริปบาริสต้า กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งกรรมการ Certify Q grader ชุดใหญ่ ในวันที่ 6-7 เมษายน 2566AIS Exclusive Promotionต่อที่ 1 ลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอส ไฟเบอร์ แลกคะแนนสะสม รับส่วนลด 50.- เมื่อซื้อเครื่องดื่ม และสินค้าในงานกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ• ใช้ AIS Point 20 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท ร้านที่ร่วมรายการ• ใช้คะแนนบางจาก 160 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท ร้านที่ร่วมรายการ• ใช้ซิตี้รีวอร์ด 200 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท ร้านที่ร่วมรายการ• ใช้ K Point 200 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท ร้านที่ร่วมรายการเงื่อนไข จำกัดจำนวนสิทธิ 4,760 สิทธิตลอดโครงการ 1 หมายเลข/4 สิทธิ ตลอดโครงการ ส่วนลดและเมนูที่เข้าร่วมส่วนลดโปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย สงวนสิทธิสำหรับลูกค้าเอไอเอสรายบุคคลเท่านั้นต่อที่ 2 ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด แลกคะแนนสะสม 1 คะแนน รับแลกรับเครื่องดื่มเมนู AIS Aurora Coffee 1 แก้ว (มูลค่า 160 บาท) จากร้าน Sunset Coffee Roasterเงื่อนไข จำกัดจำนวนสิทธิ 700 สิทธิตลอดโครงการ 1 หมายเลข/2 สิทธิตลอดโครงการ ส่วนลดและเมนูที่เข้าร่วมส่วนลดโปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย สงวนสิทธิสำหรับลูกค้าเอไอเอสรายบุคคลเท่านั้นพิเศษ! เพียงดาวน์โหลด Application Central Life X รับคูปองร่วมสนุกที่ซุ้มลงทะเบียนหน้างาน รับของที่ระลึกสุดว้าว เพื่อคอกาแฟตัวจริง เช่น Limited Gallery Dripper by Drip King, Fellow Carter Move Mug, Bluekoff Drip Bag, และของรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมายสำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคุณขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี และคุณณัฏฐ์รดา คุณะวิวัฒนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bluekoff และนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คุณวรรณวิสา คำแฝง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา คุณอริยพงษ์ ทินรัตน์วรากุล ผู้จัดการทั่วไป Passion Brew คุณบรูน่า ซิลวา Youtuber ด้านกาแฟ ร่วมงานบริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี (วันนี้)รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก