เปอโยต์ พร้อมบุกตลาดรถไฟฟ้า ประเดิม 3 รุ่นเด่น งานมอเตอร์โชว์ 2566

เปอโยต์ ประเทศไทย ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ พร้อมบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ประเดิม 3 รุ่นเด่น ในงานมอเตอร์โชว์ 2566เปอโยต์ ประเทศไทย ภายใต้การบริหารโดยบริษัท เบลฟอร์ต ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ เปอโยต์ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ยกขบวนเปิดตัวยนตรกรรมไฟฟ้า 2 รุ่น พร้อมโชว์รถยนต์ต้นแบบ และรุ่นพิเศษ ลิมิเต็ด อิดิชั่น นำโดย The New Peugeot 408 PHEV, e-2008, 2008 Sport Concept และ 2008 Sport Plus ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-2 เมษายน 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี