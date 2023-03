ยานยนต์ไฟฟ้า สุดคึกคักในงานมอเตอร์โชว์ 2023

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 บอกว่า งานครั้งนี้ จัดภายใต้แนวคิด “COLORFUL EXPERIENCE ประสบการณ์ครบทุกสีสัน” เพื่อสื่อถึงการสร้างประสบการณ์อันหลากหลาย ผ่านเทคโนโลยีแห่งโลกยานยนต์ที่ยังคงพัฒนาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด โดยเฉพาะกับรถพลังงานไฟฟ้าที่กำลังจะนำพาวิถีชีวิตแห่งการเดินทางในยุคใหม่ในปีนี้คาดว่าจะมีตัวเลขการเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นกับเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อนวิถีใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่และการเดินทางประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายด้าน ทั้งการส่งเสริมมาตราการทางด้านภาษี ส่งผลให้มีราคาจำหน่ายที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงการสนับสนุนในส่วนของการผลิตเพื่อใช้งานภายในประเทศ และการผลิตเพื่อส่งออกสู่ทั่วโลกในอนาคต จึงเป็นอีกครั้งที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นภายในงานยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และใช้พลังงานผสมผสานแบบไฮบริด อาทิ BMW XM, All NEW Peugeot 408, Peugeot 2008 EV, MERCEDES EQB 250 AMG Line, MERCEDES EQS 500 AMG, MAZDA MX-30, NEW MG ES, Lexus RZ 450e, BENTLY The flying spur Mulliner Hybrid, Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe, Toyota Hilux Revo BEV ฯลฯ ซึ่งเพียงวันแรกก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมากค่ายเอ็มจี เปิดตัว New ME GS สเตชันวากอนไฟฟ้า 100% จุดเด่นที่มาพร้อมกับความเรียบหรู ล้ำสมัย ฟังก์ชันสะดวกสบาย กำลังแรงสูงสุดถึง 177 แรงม้า ทําความเร็วได้สูงสุด 185 km/h สามารถเร่งจาก 0 – 100 km/h ในเวลาเพียง 8.3 วินาทีค่าย DYD เปิดตัวรุ่น BYD Dolphin รถไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้า เลือกได้ระหว่างรุ่น 95 แรงม้า หรือ 180 แรงม้า แบตเตอรี่แพคมีรุ่นความจุ 30.7 หรือ 44.9 กิโลวัทท์-ชม. ชาร์จ 1 ครั้งวิ่งทำระยะทางได้ประมาณ 301 – 405 กม.ค่าย GWM ยี่ห้อ Ora Good Cat รถไฟฟ้าดีไซน์สีที่โดดเด่นสวยงาม ดูละมุนตา และเน้นความสะดวกสบาย วิ่งได้ระยะทางสูงสุด 500 กิโลเมตร ความจุแบตเตอรี่ 63 กิโลวัทท์-ชม. ความเร็วสูงสุด 152 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนค่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ เผยโฉมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ภายใต้แบรนด์ Mercedes-EQ รุ่นล่าสุด อย่าง “EQB 250 AMG Line” รถเอสยูวีไฟฟ้า 5 ที่นั่ง ที่ผสานความหรูหราและความสะดวกสบายในทุกมิติ ชาร์ตแบตแล้ววิ่งได้ไกลถึง 460 กิโลเมตร ภายในบูธ ยังมีการจัดแสดงยนตรกรรมเหนือชั้นอีกมากมาย อาทิ “EQS 500 4MATIC AMG Premium” รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่วิ่งได้ไกลถึง 702 กิโลเมตร “Mercedes-AMG G 63” รถเอสยูวีพี่ใหญ่ของแบรนด์ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นราชันแห่งเส้นทางออฟโรด “Mercedes-AMG SL 43” รถสปอร์ตโรดสเตอร์ในตำนาน รวมถึงยนตรกรรมระดับ Top-End อย่าง “Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Premium”ค่ายเปอโยต์ ประเทศไทย ภายใต้การบริหารโดยบริษัท เบลฟอร์ต ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายรถยนต์ เปอโยต์ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ยกขบวนเปิดตัวยนตรกรรมไฟฟ้า 2 รุ่น พร้อมโชว์รถยนต์ต้นแบบ และรุ่นพิเศษ ลิมิเต็ด อิดิชั่น นำโดย The New Peugeot 408 PHEV, e-2008, 2008 Sport Concept และ 2008 Sport Plus อย่างรุ่น 2008 Sport Concept ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% ความจุแบตเตอรี่ 50kWh ให้กำลัง 136 แรงม้า แรงบิด 260 นิวตันเมตร วิ่งได้ระยะทางสูงสุด 340 กิโลเมตร (WLTP) ชาร์จไฟบ้านเต็มในเวลา 7.5 ชั่วโมง หรือ DC charge 80% ใน 30 นาที