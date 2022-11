"Ora Grand Cat" พร้อมโชว์ ลุ้นขายปีหน้า คาดไม่ข้าม 2 ล้านบาท

เกรท วอลล์ ประกาศนำ ORA Grand Cat มาแสดงในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป ครั้งที่ 39 เช็คกระแสรถไฟฟ้าขนาดกลาง ลุ้นทำตลาดในไทยช่วงปีหน้า ลุ้นราคาไม่ข้าม 2 ล้านบาทเกรท วอลล์ มอเตอร์ แถลงเตรียมเผยโฉม ORA Grand Cat เจ้าเหมียวไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากแบรนด์ ORA นับเป็นรถในรูปแบบซีดานขนาดกลาง ซึ่งคาดว่าจะนำมาทำตลาดในช่วงปีหน้า โดยมีราคาจำหน่ายในประเทศจีน 189,800-269,800 หยวน หรือประมาณ 961,000-1,367,000 บาท ซึ่งหากมีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยคาดว่าจะมีราคาจำหน่ายไม่เกิน 2 ล้านบาทสำหรับ ORA Grand Cat มีให้เลือก 3 รุ่นย่อยStandard Rangeมอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว พละกำลัง 204 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 340 นิวตันเมตร แบตเตอรี่ Lithium-ion Phosphate (LFP) ขนาด 63.9 kWh ขับเคลื่อนล้อหน้า วิ่งได้ระยะทางสูงสุด 555 km. (ตามมาตรฐานCLTC) หรือ 450 km. (ตามมาตรฐานWLTP)Long Rangeมอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว พละกำลัง 204 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 340 นิวตันเมตร แบตเตอรี่ Lithium-ion Phosphate (LFP) ขนาด 83.5 kWh ขับเคลื่อนล้อหน้า วิ่งได้ระยะทางสูงสุด 705 km. (CLTC) หรือ 600 km. (WLTP)Performanceมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว พละกำลัง 408 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 680 นิวตันเมตร แบตเตอรี่ Lithium-ion Phosphate (LFP) ขนาด 83.5 kWh ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD วิ่งได้ระยะทางสูงสุด 600 km. (CLTC) หรือ 495 km. (WLTP)อัตราเร่ง 0-100 km/h ภายใน 4.3 วินาทีTop Speed ความเร็วสูงสุด 170 km/hขณะที่ ข้อเสนอและสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภายใต้แคมเปญ Great Wall Great Deal สำหรับรถยนต์แบรนด์ HAVAL ทั้ง 3 รุ่น มีดังนี้HAVAL H6 PHEV รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.89% นาน 48 เดือน ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปีเต็ม ฟรี GWM โฮม ชาร์จ พร้อมติดตั้ง มูลค่าสูงสุด 60,000 บาท แพ็กเกจบำรุงรักษา GWM PRO Service Inclusive (GPSI) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมบริการรับหรือส่งรถเพื่อเข้าบริการบำรุงรักษาตามระยะทาง และ/หรือ บริการเช็คระยะนอกสถานที่ (GWM Mobile Service) จำนวน 2 ครั้ง ฟรี น้ำมันมูลค่าสูงสุด 2,000 บาท รับคะแนนสะสม GWM Point 15,000 คะแนน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 167,000 บาทขณะที่ HAVAL H6 Hybrid SUV รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% บัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 15,000 บาท ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปีเต็ม แพ็กเกจบำรุงรักษา GWM PRO Service Inclusive (GPSI) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 5 ปี และกรอบป้ายทะเบียนและพรม GWM มูลค่ารวม 1,750 บาทHAVAL JOLION Hybrid SUV รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 20,000 บาท ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปีเต็ม ประกันคุณภาพรถใหม่ 7 ปี รับประกันแบตเตอร์รีไฮบริด 8 ปี แพ็กเกจบำรุงรักษา GWM PRO Service Inclusive (GPSI) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 5 ปี รับฟิล์มกรองแสงลามิน่ารอบคัน มูลค่าสูงสุด 8,200 บาท และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับเจ้าเหมียวไฟฟ้าดีไซน์สปอร์ต ORA Good Cat GT กับแคมเปญ PREMIERE DEAL รวมมูลค่ากว่า 130,000 บาท ไม่ว่าจะเป็น ดอกเบี้ยพิเศษ 1.79% เมื่อดาวน์ 25% และผ่อน 48 เดือน มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 23,000 บาท ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี ฟรี GWM โฮมชาร์จเจอร์พร้อมการติดตั้งในระยะสายไฟยาวไม่เกิน 20 เมตร (จากตู้เมน) จำนวน 1 ครั้ง (ไม่รวมค่าแท่นชาร์จ) ฟรี ค่าแรงและค่าอะไหล่งานบำรุงรักษาตามระยะทาง (GWM PRO Service Inclusive: GPSI) จำนวน 5 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 5 ปี หรือ 75,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance) เป็นระยะเวลา 5 ปี และ ฟรี กรอบป้ายทะเบียนและพรม GWMผู้ที่สนสามารถลงทะเบียนที่บูธ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เพื่อทดลองขับรถยนต์ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV รถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV รถยนต์ All New HAVAL JOLION Hybrid SUV รถยนต์ ORA Good Cat และรถยนต์ ORA Good Cat GT ได้ที่งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 – 22.00 น. (วันธรรมดา) และ 11.00 – 22.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)