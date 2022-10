ซูซูกิ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบส่วนลด30% ค่าอะไหล่ ค่าแรงและเคมีภัณฑ์

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความใส่ใจในการดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย มีความตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในวงกว้าง จึงได้ร่วมมือกับผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิจัดแคมเปญมอบส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับค่าอะไหล่ ค่าแรง และค่าเคมีภัณฑ์ ให้แก่ลูกค้ารถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นที่ได้รับผลกระทบซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยลูกค้ารถยนต์ซูซูกิที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยสามารถติดต่อนัดหมายจองคิวเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SUZUKI Cause We Care: 1800-600-900 (ฟรีค่าใช้จ่าย) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ซูซูกิ ขอส่งความห่วงใยไปยังผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ซึ่งหวังว่ามาตรการการช่วยเหลือจากซูซูกิในครั้งนี้ จะช่วยผ่อนเบาภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้ ซูซูกิมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือลูกค้า นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนายานยนต์ให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างครอบคลุมในทุกไลฟ์สไตล์แล้วยังสอดคล้องกับความตั้งใจของซูซูกิในการจัดทำโครงการ “SUZUKI Cause We Care - เหนือกว่าความใส่ใจ คือความเข้าใจทุกความต้องการ”นอกเหนือจากความต้องการที่จะสื่อสารกับลูกค้าทั้งด้านสินค้าและงานบริการได้อย่างทันท่วงทีและมอบบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ซูซูกิยังมีความตั้งใจจริงที่ต้องการจะสร้างให้ซูซูกิเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือและไว้วางใจเดินคู่เคียงข้างคนไทยต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืนหมายเหตุ.- ซูซูกิมอบส่วนลดชิ้นส่วนอะไหล่ 30% ยกเว้นแบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง และเฉพาะลูกค้ารถยนต์ซูซูกิที่ไม่มีประกันภัยรถยนต์เท่านั้น