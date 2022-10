ไทยฮอนด้า เปิดตัว CBR1000RR-R บิ๊กไบค์ซูเปอร์สปอร์ต ท็อปคลาส มีเพียง 5 คัน จองผ่านระบบ Online Booking

ไทยฮอนด้า เปิดตัว New Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาท ดึงพีพี บิวกิ้น และ Three Man Down เป็นพรีเซนเตอร์

ไทยฮอนด้าเปิดตัวรถจักรยานยนต์ New Scoopy ใหม่ กับดีไซน์ที่ต่างกันตามไลฟ์สไตล์ 3 แบบ 3 สไตล์ พร้อมทั้งเปิดตัวพรีเซนเตอร์พีพี กฤษฎ์ , บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ Three Man Down ราคาเริ่ม 49,900 บาท