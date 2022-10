โมตีจีพีไทยแลนด์กระแสแรงต่อเนื่อง!! รมว.กีฬา คาดสร้างรายได้กว่า 4 พันล้านบาท

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี 2022 สนาม 17 รายการ โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคมนี้ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ บรรยากาศการแข่งขันสนุกสนานเข้มข้น สร้างความประทับใจให้กับแฟนโมโตจีพีที่มาจากทั่วโลก ด้วยกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ทั้งในและนอกสนามนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติให้จัดงานโมโตจีพี และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด 2 ปีซ้อน สำหรับปีที่ 3 นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ใช้โอกาสสำคัญในการเผยแพร่ Solf Power ของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักกับทั่วโลก ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปกับการจัดการแข่งขัน MOTO GP เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยตามแนวทาง สปอร์ตทัวร์ลิซึม ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์บุรีรัมย์ การพักที่โฮมสเตย์ของชาวบ้าน สัมผัสวิถีชีวิตของคนไทย ให้นักท่องเที่ยวหลายแสนคนที่จะเดินทางเข้าร่วมงานให้ได้มีโอกาสรู้จักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชุมชน และมีโอกาสสนับสนุนชุมชนให้เกิดรายได้ ซึ่งคนที่มาชมกีฬาก็สามารถท่องเที่ยวได้ หรือคนที่ตั้งใจเดินทางไปท่องเที่ยวก็อาจจะไปชมกีฬาที่ตัวเองชอบ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความเป็นไทยอย่างเต็มที่ก่อนวันที่ 2 ต.ค. 65 ซึ่งเป็นวันแข่งขันจริง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้กีฬาและการท่องเที่ยวเป็นตัวนำทาง“การจัดงานในปี 2561 และปี 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 200,000 คน คาดการณ์รายได้มากกว่า 4 พันล้านบาท โดยในปีนี้ได้มีการเก็บสถิติจากการจำหน่ายบัตรชมการแข่งขันพบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมการแข่งขันและท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จของการจัดงาน ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ ภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันจัดงานและประชาสัมพันธ์จนได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก สร้างชื่อเสียงและรายได้เข้าสู่ประเทศ”นอกจากนี้ ดอร์น่า สปอร์ตยังได้ประกาศปฎิทินแข่งขันโมโตจีพี ฤดูกาล 2023 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยสนามประเทศไทยถูกบรรจุให้เป็นสนามที่ 18 ของฤดูกาล จะทำการแข่งขันวันที่ วันที่ 27-29 ต.ค. 2566 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ซึ่งการได้บรรจุเป็นหนึ่งในสนามแข่งขัน” “โมโตจีพี ที่เป็นหนี่งในมอเตอร์สปอร์ตอันดับหนึ่งของโลก และจะเป็นต่อเนื่องไปอีก 5 ปีเป็นอย่างน้อยนับจากนี้ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ ตามแนวนโยบาย Sport Tourism อย่างแท้จริงทั้งนี้ บรรยากาศในการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานเข้มข้น โดยในวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ท ด้านนักท่องเที่ยวและแฟนคลับโมโตจีพียังคงเดินทางเข้าสู่สนามอย่างต่อเนื่อง ด้านหน่วยงานต่างๆประสานความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ มีทีม ask me ซึ่งเป็นอาสาสมัครกว่าพันคน มาจากนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ Gu เก็บ ที่มาคอยดูแลเรื่องความสะอาดในงาน และขาดไม่ได้คือ ชัตเติ้นแต๋น ที่คอยให้บริการเพื่อความประทับใจของทุกๆคนที่จะมายังจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากนี้ในส่วนของเทศกาลมอเตอร์สปอร์ต แฟนโมโตจีพียังได้ชม ช้อป สินค้าจากแบรนด์สินค้า บูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุนและสินค้ามอเตอร์สปอร์ตกว่า 100 ร้านค้าใน OR Thailand Grand Prix Expo สินค้า อาหารของดีบุรีรัมย์ในแต่ละท้องถิ่น เช่น ลูกชิ้นยืนกิน, ผัดไทยภูเขาไฟ ฯลฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆมากมาย รวมทั้งในช่วงเย็นหลังจบการแข่งขันในวันนี้ยังมี “ศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทย” ด้วยขุนพลนักชกระดับแนวหน้า รับประกันความมันส์ เชียร์สนุกทุกคู่ (16.30-21.00 น.) คู่เอกนำรายการ ซ้ายอุกกาบาต "กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย" สางแค้น มนุษย์หินเมืองร้อยเอ็ด "ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ" ภาคความบันเทิงยังมีคอนเสิร์ตจาก ช้าง มิวสิค คอนเน็คชั่น ศิลปิน กระต่าย พรรณนิภา ที่ยกความสนุกมาแบบเต็มวง (21.15-22.15 น.) รวมทั้งกิจกรรม Meet & Greet สุด Exclusive กับนักบิดชื่อดัง MotoGP, Moto2 และ Moto3 ที่ OR Pavilionตั้งแต่เวลา 17.00 น. พบกับ มาเวอริค บีญาเลส, อเล็กซ์ มาร์เกซ, ทาคาอากิ นาคากามิ, ดาร์ริน บินเดอร์, คาล ครัชโลว์, ดานิโล เปรตุซชี่, ไอ โอกุระ รวมถึงนักบิดคนอื่นๆ อีกมากมาย และร่วมพูดคุยให้กำลังใจ 2 นักบิดไทยอย่าง “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้าทีมเอเชีย และ “เคเคซัง” เขมินทร์ คูโบะ จาก วีอาร์ 46 มาสเตอร์ แคมป์