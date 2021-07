ฮีโน่เปิดตัวรถใหม่ Hino 500 Victor MY21 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งต้อนรับการเปลี่ยนแปลง กับการใช้รถบรรทุกฮีโน่ ที่ยิ่งใช้ .... ยิ่งมั่นใจ ยังไงก็รวย !!!

HINO 500 VICTOR MY21 ดีไซน์ใหม่สวยในรูปแบบ Minimal โดดเด่นด้วยกระจังสีขาว เสริมด้วยความปลอดภัยเพิ่มเติมจากรถบรรทุกทั่วไป ทั้งไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์, กล้องหน้ารถบันทึกภาพในระหว่างขับขี่ รวมถึงความปลอดภัยของสุขภาพ กับการเปลี่ยนชุดกรองอากาศในรถป้องกันฝุ่น PM 2.5 และพิเศษสุดกับระบบจัดการขนส่งอัจฉริยะ Hino Connect พร้อมเครื่องรูดใบขับขี่ พิเศษ!! ฟรีค่าบริการตลอด 2 ปี (Air time fee ) พร้อมมั่นใจในคุณภาพกับการรับประกัน 5 ปีทุกรุ่น ไม่จำกัดระยะทาง ทุกอย่างนี้มีมาครบ จบ ใน HINO 500 VICTOR MY21 ประหยัดเวลาไม่ต้องติดตั้งเอง แค่ซื้อก็กำไรแล้วพบกับ HINO 500 VICTOR MY21 หลากหลายรุ่น ทั้ง 6 ล้อใหญ่ / 10ล้อเพลาเดียวและสองเพลา / 12 ล้อ และ รถบรรทุกกึ่งลากพ่วง และยังมีรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในตระกูล HINO 500 VICTOR MY21 เพื่อตอบรับธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ในปัจจุบันทั้ง GL8J รถหัวลาก 10 ล้อแบบยกเพลา สำหรับงานขนส่งหนักไป- เบากลับ, GV1A รถบรรทุก 12 ล้อ เพลาเดียว สำหรับงานขนส่งระยะยาว และ SY2P รถหัวลาก 12 ล้อ สำหรับธุรกิจขนส่งหิน ดิน ทราย และ เหมืองแร่ มั่นใจผู้ผลิต รายไหนไม่มี แต่ฮีโน่มี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเวลาไปดัดแปลงเอง แค่เลือกรถที่ใช่ ก็กำไรอีกต่อแล้วพร้อมสัมผัส HINO 500 VICTOR MY21 กับแคมเปญสุดพิเศษ ดาวน์ 0 % หรือดอกเบี้ยพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2564 นี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ทั่วประเทศ หรือเลือกชมแบบ Virtual Showroom ได้ที่ www.hinothailand.com พร้อมเป็นครอบครัวฮีโน่ออนไลน์ ได้ที่ facebook : hinothailandfanclub , Line : @hinoth, Youtube : hinothailand official และ TikTok : @hinothอย่าลืม !!! ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด The Launching New Model MY21 ผ่านทาง เฟชบุ๊คแฟนเพจ : hinothailandfanclub และ Youtube : Hinothailand official ในวันที่ 9 ก.ค. เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป