เกรท วอลล์ มอเตอร์ อัดแคมเปญ ก่อนเปิดจอง Haval H6 ผ่อนดอกเบี้ย0% 48 เดือน

เกรท วอลล์ มอเตอร์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เปิดข้อเสนอสุดพิเศษผ่าน “ULTRA DEAL Campaign” สำหรับลูกค้ากลุ่มแรก ในการจองสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Hybrid SUV โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษก่อนการประกาศราคาอย่างเป็นทางการ ผ่านช่องทาง GWM Application และเว็บไซต์ WWW.GWM.CO.TH ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 - 28 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น จัดเต็มทั้งแพ็กเกจ 5 Years GWM ULTRA INCLUSIVE SERVICE ดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน พร้อมประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 และบริการส่งมอบรถยนต์ถึงหน้าบ้าน รวมถึงเอกสิทธิ์เหนือระดับอื่นๆ อีกมากมายหลังจากเกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัว “New Retail Concept” รูปแบบใหม่ ภายใต้กลยุทธ์ New User Experience ที่ GWM Store แห่งแรกของโลกในประเทศไทยที่เซ็นทรัลบางนา ต่อด้วยการเปิดโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ที่จังหวัดระยองอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแบบเต็มรูปแบบแห่งที่สองนอกประเทศจีนของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ พร้อมเผยโฉม All New HAVAL H6 Hybrid SUV คันแรกจากสายการผลิตไทยไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุด เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศ เปิดจองสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Hybrid SUV ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. ไปจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา18.00 น. ก่อนที่จะมีการเปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นี้ โดยมอบเซอร์ไพรส์แคมเปญสุดพิเศษกว่าใคร! ให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถจองสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านช่องทาง GWM Application และเว็บไซต์ WWW.GWM.CO.TH-ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน มูลค่าสูงสุด 85,000 บาท-ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 25,000 บาท-ฟรี 5 ปีเต็ม ค่าอะไหล่และค่าแรงบำรุงรักษาตามระยะทาง พร้อมอะไหล่สิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ ผ้าเบรค ใบปัดน้ำฝน (5 Years GWM Ultra Service Inclusive) เพิ่มความอุ่นใจในการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษารถยนต์ และการเป็นเจ้าของรถในระยะยาว รวมมูลค่า 65,000 บาท-ฟรี 5 ปีเต็ม บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ( Roadside Assistance ) ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน GWM Application มูลค่า 10,000 บาท-บริการส่งมอบรถถึงบ้านทั่วประเทศ พร้อมน้ำมันเต็มถัง มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท-สิทธิ์ในการเรียกใช้บริการรับหรือส่งรถยนต์เพื่อเข้ารับบริการ จำนวน 4 ครั้ง มูลค่า 3,000 บาท-สิทธิ์ในการใช้รถบริการเคลื่อนที่ (GWM Mobile Service) จำนวน 2 ครั้ง มูลค่า 1,500 บาท-รับ GWM point 30,000 คะแนน เพื่อแลกของสมมนาคุณและบริการต่างๆ บน GWM Applicationรวมมูลค่าข้อเสนอสุดพิเศษภายใต้ ULTRA DEAL Campaign กว่า 200,000 บาทนอกจากนี้ All New HAVAL H6 Hybrid SUV ยังมาพร้อม การรับประกันคุณภาพตัวรถ (Factory Warranty & Roadside Assist) ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร พร้อมการรับประกันแบตเตอรี่แบบไม่จำกัดระยะทางนานถึง 8 ปีเต็ม ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้ากลุ่มแรกที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ด้วยดีเสมอมา1. ดาวน์โหลด GWM Application ได้ทาง App Store และ Google Play Store หรือเข้าที่เว็บไซต์ WWW.GWM.CO.TH2.กดเลือกปุ่ม “จองสิทธิ์ตอนนี้” หรือ “RESERVE NOW”3. เลือกรุ่นของ All New HAVAL H6 Hybrid SUV ที่ต้องการ โดยมีให้เลือก 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น ULTRA และรุ่น PRO (โดยผู้จองสิทธิ์สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รุ่นได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ภายใน GWM Application และเว็บไซต์ WWW.GWM.CO.TH ก่อนทำการจองสิทธิ์)4. เลือกสีรถภายนอกที่ต้องการ5. เลือกสีภายในที่ต้องการ (สำหรับรุ่น ULTRA สีภายในจะเป็นแบบทูโทน รุ่น PRO สีภายในจะเป็นสีดำ)6. กรอกข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ให้ครบถ้วน พร้อมกด “ส่งคำขอ” หรือ “RESERVE NOW” เพื่อยืนยันการจองสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Hybrid SUV หลังจากนั้นจะมีข้อความยืนยันการจองเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับการจองสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Hybrid SUV นี้ เป็นการจองสิทธิ์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยทางเกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการจอง 1 ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้ (GWID) หรือ 1 เบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียนระยะเวลาการจองสิทธิ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. ผ่าน GWM Application หรือเว็บไซต์ WWW.GWM.CO.TH ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) เท่านั้นในช่วงวันและเวลาที่กำหนดสำหรับการจองสิทธิ์ ผู้จองสิทธิ์สามารถยกเลิกการจองได้ตลอดเวลาก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. ทั้งนี้ หากทำการยกเลิกการจองสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์อีกครั้งได้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จแล้ว จะต้องทำสัญญาจองซื้อรถยนต์และชำระเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (15 วัน นับตั้งแต่วันปิดรับการจองสิทธิ์) โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนเรื่องการชำระเงินมัดจำจำนวน 3 ครั้ง หากไม่มีการชำระค่ามัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในกรณีผู้จองสิทธิ์ชำระเงินมัดจำแล้ว ต้องการเปลี่ยนใจและถอนเงินมัดจำคืน สามารถทำได้ภายใน 48 ชั่วโมงภายหลังจากการชำระเงินมัดจำ ผ่านทาง GWM Application หรือเว็บไซต์ WWW.GWM.CO.THหลังจากที่ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ผู้จองสิทธิ์ยังสามารถเปลี่ยนสีรถยนต์ภายนอกผ่าน GWM Application หรือเว็บไซต์ WWW.GWM.CO.TH ได้ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นรถยนต์ (ULTRA หรือ PRO) ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ขอความกรุณาผู้จองสิทธิ์ศึกษารายละเอียดของรุ่นรถที่ต้องการอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการจองสิทธิ์ผู้จองสิทธิ์จะต้องออกรถและมีการส่งมอบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับสิทธิ์พิเศษตาม ULTRA DEAL Campaignสิทธิ์จากข้อเสนอ ULTRA DEAL Campaign ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทั้งนี้ รถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV เป็นรถยนต์เอสยูวีที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสองล้อ เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบ ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด 130 กิโลวัตต์ ให้แรงม้าสูงสุด 179 กิโลวัตต์ หรือ 243 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 530 นิวตันเมตร ผสานกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยผ่านคอนเซ็ปต์ LIFE+ ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการในทุกเส้นทาง พร้อมส่งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและปลอดภัย สะดวกสบายด้วยขนาดตัวรถและห้องโดยสารขนาดใหญ่กว่า เมื่อเทียบรถในคลาสเดียวกัน มีพื้นที่จัดเก็บกว้างขวาง นั่งสบาย ตอบโจทย์สำหรับทุกๆ ไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัวได้อย่างครบครันนอกจากนี้ ด้านความพร้อมของโชว์รูมและศูนย์บริการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ดำเนินการผ่านเครือข่าย 2 รูปแบบ ได้แก่ GWM Store และ GWM Partner Store โดยตั้งเป้าหมายที่จะเปิด GWM Store ซึ่งลงทุนและดำเนินการโดย เกรท วอลล์ มอเตอร์ รวมไปถึง Partner Store ที่เปิดโดยพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 30 แห่ง ภายในสิ้นปีนี้ส่วน ภายในเดือนมิถุนายน เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีการเปิดตัว GWM Store ทั้งสิ้น 3 สาขาอย่างเป็นทางการ คือ สาขาเซ็นทรัล บางนา และ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต และสาขาสีลม คอมเพล็กซ์ และวางแผนที่จะเปิด GWM Experience Center ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม รวมถึง Flagship Service Center ในไตรมาส 3 นี้อีกด้วย ด้าน GWM Partner Store ทั้ง 20 แห่ง จะทยอยเปิดตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป โดยแบ่งเป็นกรุงเทพและปริมณฑล 11 แห่งชลบุรี 3 แห่งระยอง 1 แห่งเชียงใหม่ 1 แห่งขอนแก่น 1 แห่งนครราชสีมา 1 แห่งสงขลา 1 แห่งภูเก็ต 1 แห่ง