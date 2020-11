Nissan Navara ใส่หัวใจใหม่ 2.3 ลิตร ราคาทั้งลดลง-เพิ่มขึ้นเริ่ม 599,000 บาท

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ส่ง นิสสัน นาวารา ใหม่ บุกตลาดเป็นประเทศแรกในโลก ดีไซน์ใหม่ เน้นดุดัน เครื่องยนต์ดีเซลตัวใหม่ 2.3 ลิตร เทอร์โบคู่ อัดแน่นระบบเสริมความปลอดภัย พร้อมภายในดีไซน์ใหม่ เคาะราคาทั้งลดและเพิ่ม เริ่ม 599,000-1,149,000 บาทราเมช นาราสิมัน ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดตัวในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ Nissan NEXT ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสองฐานการผลิตนิสสัน นาวารา ใหม่ เพื่อลูกค้าชาวไทยและส่งออกไปกว่า 26 ประเทศ พิสูจน์ความสำคัญของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนานิสสัน นาวารา มากับดีไซน์คอนเซ็ปต์ “Unbreakable Design” คำนึงถึงการใช้งาน และความชื่นชอบของลูกค้า ด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดุดัน กระจังหน้าใหม่แบบ Interlock และซุ้มล้อขนาดใหญ่เพิ่มความโดดเด่น ระบบไฟหน้าแบบ QUAD - LED คุณภาพสูง 4 ดวงพร้อม Daytime Running Light และไฟท้ายแบบ LED แบบเส้นเดียวที่ทันสมัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคราวนี้คือ การเลือกใช้เครื่องยนต์ใหม่ โดยมี เครื่องยนต์ 3 แบบให้เลือกได้แก่เครื่องยนต์ YS23DDTT ขนาด 2.3 ลิตร 4 สูบ เทอร์โบคู่ จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 7 สปีด พร้อมโหมดแมนนวล ให้กำลังสูงสุด 190 แรงม้า และแรงบิด 450 นิวตัน-เมตรเครื่องยนต์ YS23DDT ขนาด 2.3 ลิตร 4 สูบ เทอร์โบเดี่ยวแปรผันแบบ VGS จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ให้กำลังสูงสุด 163 แรงม้า และแรงบิด 403 นิวตัน-เมตรเครื่องยนต์ YD25DDTTi ขนาด 2.5 ลิตร เทอร์โบแปรผันแบบ VGS ให้กำลังสูงสุด 163 แรงม้า และแรงบิด 403 นิวตัน-เมตร จับคู่กับเกียร์ธรรมดา และอยู่ในรุ่นตัวถังความสูงปกตินอกจากนี้ในรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ ยังมีการเสริม ระบบป้องกันการลื่นไถล (Brake Limited Slip Differential: B-LSD) และ ระบบล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้า (Electronic Rear Locking Differential) รวมถึงกล้องมองภาพรอบทิศทาง (IAVM) ที่เสริมฟังก์ชัน Off-Road Meter เมื่ออยู่ในโหมด 4Lด้านความปลอดภัย นาวารา มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบเบรกฉุกเฉิน, ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชน, ระบบป้องกันการชนจากจุดอับสายตา, ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว, ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง และ ระบบควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องทาง เป็นต้นนาวารา ยังมาพร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายตลอดการเดินทาง ร่วมกับแอปพลิเคชัน NissanConnect Service บนสมาร์ทโฟน* เพื่อให้เจ้าของนาวาราสามารถเชื่อมต่อและดูข้อมูลของรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน เติมเต็มการใช้งานได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีฟังก์ชั่นเด่น ๆ อาทิ การแสดงพิกัดรถยนต์ สถานะรถยนต์ การช่วยเหลือฉุกเฉิน และ ประวัติการขับขี่ เป็นต้นพร้อมรองรับการเชื่อมกับสมาร์ทโฟน Apple CarPlay และ Android Auto* เพื่อใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านหน้าจอเครื่องเสียงรถยนต์ระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว พร้อมด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียงหรือ Voice Recognition‘*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งานห้องโดยสารของนิสสัน นาวารา ใช้กระจกแบบ Noise-reducing acoustic glass ลดเสียงรบกวนที่เข้ามาในห้องโดยสาร และกระจกตอนหลังกรองแสงสีชาเพื่อความสบายตา เพิ่มความหรูหราด้วยการตกแต่งภายในด้วยหนังแท้รอบห้องโดยสารโทนสีดำ เบาะนั่งคู่หน้าแบบ Zero Gravity ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมดันหลังปรับไฟฟ้า ในตำแหน่งผู้ขับขี่ที่นั่งด้านหลังเพิ่มความสบายด้วยดีไซน์ใหม่ นุ่มสบาย มีที่พักแขนและที่วางแก้วน้ำ 2 ตำแหน่ง รวมถึงพอร์ต USB Type C บริเวณคอนโซลกลางสมรรถนะด้านการบรรทุกเป็นที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอด นาวารา ใหม่ ยังสามารถตอบโจทย์การบรรทุกหนักด้วยโครงสร้างแชสซีส์ เหล็กกล้าชิ้นเดียวตลอดคัน ที่พื้นที่กระบะตอนท้ายได้เพิ่มสเต็ปด้านท้ายรถ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานขึ้นลง รวมถึงการปรับตำแหน่งตะขอยึดใหม่ เพื่อตอบโจทย์การบรรทุกสัมภาระทั้งขนาดใหญ่และเล็กขณะที่ นิสสัน นาวารา PR04X และ PRO2X ใหม่ถ่ายทอดดีเอ็นเอมาจากนิสสัน ไททัน กระบะฟูลไซส์ในสหรัฐอเมริกา เสริมความดุดันด้วย กระจังหน้า และอุปกรณ์ตกแต่งโทนสีดำ ช่วงล่างที่ปรับแต่งใหม่ ผสานกับล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางแบบ All Terrain และมาพร้อมสีพิเศษ สเตลท์ เกรย์ (Stealth Gray) เสริมด้วยชุดแต่ง แอคเซนท์สีส้ม-แดง ภายในห้องโดยสาร และเบาะนั่งสีดำดีไซน์สปอร์ต พร้อมโลโก้ PRO4Xสำหรับสีภายนอกมีให้เลือกทั้งหมด 7 สี ได้แก่ สีขาว ไวท์ โซลิด (White Solid), สีขาว ไวท์ เพิร์ล (White Pearl), สีเงิน บริลเลียนท์ ซิลเวอร์ (Brilliant Silver), สีดำ แบล็ค สตาร์ (Black Star), สีแดง เบิร์นนิ่ง เรด (Burning Red) และสีใหม่ ฟอร์จ คอปเปอร์ (Forged Copper) ขณะที่รุ่น PRO series ทั้ง PRO4X และ PRO2X จะมี สีเทา สเตลท์ เกรย์ (Stealth Gray) เพิ่มเป็นทางเลือกเฉพาะรุ่นอีกด้วยลูกค้าสามารถจองนิสสัน นาวารา ใหม่ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย จะเริ่มส่งมอบนาวารา ใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้จำหน่ายนิสสัน ทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์บริการลูกค้านิสสัน โทร. 02 401 9600 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทยราคาจำหน่าย นิสสัน นาวารา ใหม่PRO-4X 4WD 7AT1,149,000 บาทPRO-2X 2WD 7AT999,000 บาทDouble Cab4WD VL 7AT 1,129,000 บาทCALIBRE V 7AT965,000 บาทCALIBRE V 6MT915,000 บาทCALIBRE E 7AT899,000 บาทCALIBRE E 6MT849,000 บาทKing CabCALIBRE V 7AT859,000 บาทCALIBRE V 6MT809,000 บาทCALIBRE E 7AT815,000 บาทCALIBRE E 6MT 765,000 บาทE 6MT689,000 บาทSL 6MT609,000 บาทS 6MT599,000 บาท