วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดงาน “Achievement Day 2026” เตรียมพร้อมบัณฑิต สู่ชีวิตการทำงาน

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “Achievement Day 2026” งานปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ว่าที่บัณฑิตก่อนก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่ชีวิตการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งการเริ่มต้น ณ ห้อง 6-200 อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต
ทั้งนี้ กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยความเข้มข้นทางวิชาการและการแนะแนวอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท JobsDB by SEEK แพลตฟอร์มหางานชั้นนำระดับโลก มาบรรยากาศพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับการเตรียมตัวสมัครงานในยุคดิจิทัล เทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้โดดเด่นเข้าตา HR และแนวโน้มตลาดแรงงานในปี 2026 เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวและติดอาวุธทางความคิดให้เท่าทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
โดยในช่วงการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้หมุนเวียนกันมาถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานจริง ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเจอในช่วงเริ่มต้น รวมถึงเคล็ดลับการใช้ทักษะด้านภาษาและทักษะทางสังคม (Soft Skills) ที่ได้รับจากการเรียนที่วิทยาลัยศิลปศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน จนสามารถเติบโตในสายงานได้อย่างมั่นคง ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและลดความกังวลให้แก่รุ่นน้องที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ยังได้สอดแทรกความงดงามของวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมรดน้ำขอพรคณาจารย์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ประจำปี 2569 เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณและรับพรความเป็นสิริมงคลจากอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้มาตลอดการศึกษา กิจกรรม Achievement Day 2026 ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นการปัจฉิมนิเทศตามระเบียบวาระ แต่เป็นการเติมเต็มความพร้อมรอบด้าน ทั้งทักษะวิชาชีพ แรงบันดาลใจ และขวัญกำลังใจที่ดี เพื่อส่งมอบบุคลากรคุณภาพจากรั้วศิลปศาสตร์ รังสิต สู่การสร้างคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป