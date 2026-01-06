ส่องกลยุทธ์แจ้งเตือน LINE Official Notifications จากแบรนด์ดัง เพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารแม่นยำ - ฉับไว

มิจฉาชีพมีการปรับรูปแบบกลลวงอยู่เสมอ โดยเฉพาะการส่งข้อความปลอมแอบอ้างเป็นแบรนด์ต่าง ๆ ทำให้หลายแบรนด์ต้องหาวิธีการรับมือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า นำมาสู่โซลูชัน LINE Official Notifications (LON) ที่ LINE เปิดตัวไปเมื่อปี 2024 ที่ผ่านมา เพื่อให้แบรนด์ใช้ในการส่งข้อความแจ้งเตือนสำคัญถึงลูกค้าผ่าน LINE Official Account (LINE OA) ของแบรนด์ได้ ด้วยฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้ที่แบรนด์มี ทำให้ลูกค้าไม่พลาดทุกแจ้งเตือนสำคัญ
ปัจจุบันการใช้ LON มี 2 รูปแบบที่แบรนด์สามารถเลือกใช้ คือ Phone Verifications ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องยืนยันเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทุก 180 วัน เพื่ออัปเดตข้อมูลให้มั่นใจว่าการแจ้งเตือนจะถูกส่งถึงลูกค้าตัวจริงเสมอ และ Non-Phone Verifications อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าไปอีกขั้น โดยไม่จำเป็นต้องยืนยันเบอร์ใหม่ในทุก 180 วัน ซึ่งแบรนด์ชั้นนำมากมายจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้เลือกใช้ LON เพื่อเพิ่มความสะดวก มั่นใจ และความปลอดภัยให้ลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป
๐ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจการเงินและประกันภัย
ศรีสวัสดิ เงินสดทันใจ หนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ที่เลือกใช้ LINE Official Notification (LON) เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนนัดหมาย, อัปเดตสถานะคำขอสินเชื่อ และยืนยันการจัดส่งคู่สัญญาให้ลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และตรวจสอบได้ตลอดเวลา อลิอันซ์ อยุธยา มีการใช้ LON เพื่อแจ้งยืนยันการชำระเบี้ยประกันภัย สรุปข้อมูลกรมธรรม์ให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ลดความยุ่งยากในการจัดการ รวมไปถึงพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่ใช้ LON แจ้งเตือนกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย, สถานะการเรียกร้องสินไหม, ขอบคุณผู้ใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ และศูนย์บริการลูกค้า Call Center พร้อมทั้งให้ลูกค้าได้ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ ยกระดับการสื่อสารและการใช้บริการให้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๐ ยกระดับประสบการณ์ธุรกิจอสังหาฯ จัดการ Touch point ได้แบบมืออาชีพ
AP Thai นับเป็นแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่ใช้ LON สื่อสารแจ้งเตือนกับลูกค้าได้อย่างครบวงจรและน่าสนใจ ทั้งแจ้งเตือนนัดหมายเข้าชมโครงการ, ยืนยันการชำระเงิน, และขอบคุณลูกค้าหลังเยี่ยมชม ช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างปลอดภัย เพิ่มความพึงพอใจในทุก Touch point ของกลุ่มลูกค้า High-value ได้แบบมืออาชีพ
๐ เพิ่มทางเลือกใหม่ ปลดล็อกโอกาสเข้าถึงลูกค้าด้วย LON แบบ Non-Phone Verifications
ล่าสุด LINE ยังได้เปิดตัวการใช้ LON ในรูปแบบใหม่ คือ Non-Phone Verifications เพิ่มความสะดวกๅให้ลูกค้าในการรับข้อความแจ้งเตือน LON โดยไม่ต้องยืนยันเบอร์โทรศัพท์ทุก 180 วัน ปลดล็อกโอกาสให้แบรนด์สามารถขยายการเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยมีแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ LON รูปแบบใหม่นี้ ได้แก่
แอมเวย์ ธุรกิจขายตรงชั้นนำในเมืองไทย ที่มีการใช้งาน LON ในรูปแบบ Phone Verifications ในระยะแรก เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญให้สมาชิกใหม่ และแจ้งเตือนสถานะสมาชิกเมื่อใกล้หมดอายุ ทำให้จำนวนเพื่อนใหม่ใน LINE OA เพิ่มขึ้นถึง 3.3 เท่า และการกดคลิก ‘ริชเมนู’ ใน LINE OA เพิ่มขึ้น 2.2 เท่าด้วยกัน โดยหลัง LINE เปิดตัว LON รูปแบบใหม่อย่าง Non-Phone Verification แอมเวย์ยังถือเป็นแบรนด์แรกที่เปลี่ยนมาใช้ LON รูปแบบใหม่นี้ ด้วยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ อัตราการส่งข้อความสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 170% สะท้อนถึงการเข้าถึงลูกค้าใหม่และรักษาฐานสมาชิกเดิมผ่าน LON ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบรนด์ยานยนต์อย่าง Toyota ได้มีการใช้ LON รูปแบบใหม่ Non-Phone Verifications เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าที่สนใจทดลองขับรถรุ่นใหม่ รับข้อมูลเพิ่มเติม และยืนยันคำสั่งซื้อหรือบริการ อัปเดตสถานะให้ลูกค้าทราบแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์พบว่า มีอัตราการส่งข้อความสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 100% เมื่อเทียบกับ LON ในรูปแบบเดิม สะท้อนให้เห็นว่า LON รูปแบบใหม่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกช่วยให้แบรนด์ขยายการเข้าถึงลูกค้าที่กว้างขึ้นได้จริง
รวมไปถึงแบรนด์เครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้อย่าง Coway ได้มีการใช้ LON รูปแบบใหม่นี้เช่นกัน เพื่อแจ้งเตือนสถานะการรับบริการ Heart Service การรับเรื่องแจ้งซ่อมแซมสินค้า และยืนยันสถานะการตัดชำระค่าสินค้ารายเดือนให้ลูกค้า ยกระดับบริการหลังการขายด้วยการสื่อสารที่สะดวก เชื่อถือได้ ส่งผลให้อัตราการส่งข้อความสำเร็จสูงถึง 62% ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นถึง 164% เมื่อเทียบกับการใช้ LON ในรูปแบบเดิม