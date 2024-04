โลชั่นบำรุงผิว 2 สูตรใหม่ล่าสุดจาก อาร์ทิสทรี

เป้าหมายของการมีผิวสวย แข็งแรง สุขภาพดี จะบำรุงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอแล้ว เราต้องปกป้องผิวจากแสงแดด รังสียูวี และมลภาวะด้วยเช่นกัน เพราะปัจจัยที่เป็นอันตรายจากภายนอก ถือเป็นหนึ่งในตัวการที่จะทำให้ผิวของเราไม่แข็งแรง ขาดความชุ่มชื้น แลดูหมองคล้ำได้ง่าย และอาจเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร “อาร์ทิสทรี” แบรนด์เครื่องสำอาง จาก แอมเวย์ ขอแนะนำไอเท็มบำรุงผิวใหม่ล่าสุด “อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น เดย์ โลชั่น” (Artistry Skin Nutrition Day Lotion) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวระหว่างวัน พร้อมมอบการปกป้องผิวจากแสงแดด รังสียูวี แสงบลูไลท์ รังสีอินฟราเรด และมลภาวะด้วย SPF 30 PA++++ มีเนื้อสัมผัสที่บางเบา เกลี่ยง่าย ซึมเร็ว ไม่ทำให้ผิวหน้าเหนียวเหนอะหนะ มีทั้งหมด 2 สูตรให้เลือกด้วยคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างตามความต้องการ

อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น ไฮเดรทติ้ง เดย์ โลชั่น เอสพีเอฟ 30 ยูวีเอ/ยูวีบี พีเอ++++ (Artistry Skin Nutrition Hydrating Day Lotion SPF 30 UVA/UVB PA++++) โลชั่นเนื้อบางเบา มอบการบำรุงและเติมความชุ่มชื้นให้ผิวยาวนานถึง 24 ชั่วโมง พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด อุดมด้วยส่วนผสมชั้นเยี่ยมที่ช่วยบำรุงและปลอบประโลมผิว ทำให้ผิวชุ่มชื้น รูขุมขนเล็กลง ผิวแลดูฉ่ำวาว สวยกระจ่างใส

- สาหร่ายสีแดง และ เมล็ดเชียขาว ที่เพาะปลูกจากฟาร์มออร์แกนิค นิวทริไลท์ ช่วยชาร์จความชุ่มชื้นและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว

- สูตรผสม พรีเว้นท์ คอมเพล็กซ์ ประกอบด้วย อะเซโรลา เชอร์รี ที่เพาะปลูกจากฟาร์มออร์แกนิค นิวทริไลท์ ดอกเดซี่จากออสเตรเลีย และสารสกัดแบล็กเบอร์รี ช่วยชะลอสัญญาณริ้วรอยแรกเริ่มและกระตุ้นระบบป้องกันผิวตามธรรมชาติให้เพิ่มขึ้นถึง 350%

- เอสพีเอฟ 30 พีเอ++++ และ คาร์โนซีน เปปไทด์ ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด แสงบลูไลท์ รังสีอินฟราเรด และมลภาวะ

อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น รีนิววิ่ง รีแอคทิเวชั่น เดย์ โลชั่น เอสพีเอฟ 30 ยูวีเอ/ยูวีบี พีเอ++++ (Artistry Skin Nutrition Renewing Reactivation Day Lotion SPF 30 UVA/UVB PA++++) โลชั่นสัมผัสนุ่มบางเบา พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด ประกอบไปด้วยส่วนผสมทรงประสิทธิภาพ ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยและร่องลึก เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิว ปรับโทนสีผิวให้กระจ่างใสสม่ำเสมอ ผิวดูกระชับ อ่อนเยาว์ และสุขภาพดียิ่งขึ้น

- สูตรผสม รีแพร์ คอมเล็กซ์ ประกอบด้วย สปิแนช ที่เพาะปลูกจากฟาร์มออร์แกนิค นิวทริไลท์ ขมิ้น และ ดอกทีโอลีฟ ช่วยลดเลือนสัณญาณริ้วรอยแห่งวัยอย่างเห็นได้ชัดภายใน 4 สัปดาห์ และฟื้นบำรุงให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ได้สูงถึง 6 เท่า

- เชียร์บัตเตอร์ ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเป็นพิเศษ

- เอสพีเอฟ 30 พีเอ++++ และ คาร์โนซีน เปปไทด์ ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด แสงบลูไลท์ รังสีอินฟราเรด และมลภาวะ

เสริมการปกป้องผิวอีกขั้นด้วย อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น มัลติ-ดีเฟนซ์ ยูวี โพรเท็คท์ เอสพีเอฟ 50+ ในวันที่ต้องเผชิญกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานหรือผิวเสี่ยงโดนแดดจัดระหว่างวัน เพียงทาผลิตภัณฑ์กันแดด จาก อาร์ทิสทรี ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการแต่งหน้า ก็จะช่วยให้ผิวหน้าปลอดภัยจากแสงแดด รังสียูวี และมลภาวะต่างๆ ที่จะเข้ามาทำร้ายผิว

สาวกอาร์ทิสทรีและผู้ที่หลงรักการดูแลผิวพรรณ ไม่ควรพลาดที่จะมีผิวสวยใส แลดูสุขภาพดี และอ่อนกว่าวัย จะต้องมี Must have item ชิ้นสำคัญชิ้นนี้ อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น เดย์ โลชั่น พร้อมวางจำหน่ายวันนี้ทั่วประเทศ สูตร ไฮเดรทติ้ง ขนาด 50 มิลลิลิตร ราคาสมาชิก 1,650 บาท ราคาขายปลีก 1,815 บาท และสูตร รีนิววิ่ง รีแอคทิเวชั่น ขนาด 50 มิลลิลิตร ราคาสมาชิก 2,650 บาท ราคาขายปลีก 2,915 บาท สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์และเครื่องสำอางอาร์ทิสทรี ได้จากนักธุรกิจแอมเวย์ทั่วประเทศ หรือแอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ Official ของแอมเวย์ รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารและโปรโมชันต่างๆ ได้ที่