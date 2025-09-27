ตอบโจทย์ผู้ชายยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ "aibuX" ส่ง 2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดึง “ชาคริต แย้มนาม” เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรก

การใช้ชีวิตของผู้ชายไทยในปัจจุบัน เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมที่มีแต่การแข่งขัน เร่งรีบ มักทำให้เกิดความเครียดสะสม พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนดึก รับประทานอาหารแบบไม่ถูกสุขอนามัย ขาดการออกกำลังกาย ฯลฯ ล้วนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ แต่ก็มีผู้ชายจำนวนมากที่หันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น และมองหาตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีความสุข
บริษัท เอ็น เอส แอล 63 จํากัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับผู้ชายภายใต้แบรนด์ “aibuX” (ไอบุค) ที่มุ่งเน้นการบำรุงสุขภาพ เสริมสมรรถภาพ และเพิ่มความมั่นใจ ด้วยสารสกัดและสมุนไพรที่ช่วยฟื้นฟูพลังงานและความแข็งแรงจากภายใน เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่กับ “aibuX Black Max” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบแคปซูล และ “aibuX Shot” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบช็อตดื่ม ที่ผสานสารสกัดจากธรรมชาติคุณภาพและพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ชายยุคใหม่ที่ต้องการความมั่นใจในทุกกิจกรรม ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต มีเลขที่ผลิตและจดแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถูกต้อง พร้อมเปิดตัว “ชาคริต แย้มนาม” เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ผู้ชายรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ มีความมั่นใจ และมีไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง
นายหลักทรัพย์ ศรีประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น เอส แอล 63 จํากัด เปิดเผยว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบ เผชิญกับความเครียดสะสมและการพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้าและขาดสมดุล จึงได้เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “aibuX” (ไอบุค) เพื่อเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ชายที่ใส่ใจสุขภาพ เน้นมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพเป็นสำคัญ ด้วย “GUVNIS®”Black Galingale กระชายดำสกัดเข้มข้น สารสำคัญที่สูงกว่าทั่วไป มีงานวิจัยรับรองว่าเห็นผลจริง ปลอดภัยใช้น้อยก็เห็นผล ออกฤทธิ์คล้ายยา แต่ไม่ใช่ยาช่วยฟื้นสมรรถภาพชายได้ครบมิติ โดยมีให้เลือก 2 แบบ
• “aibuX Black Max” (ไอบุค แบล็คแม็กซ์) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับดูแลสุขภาพผู้ชายแบบองค์รวมในรูปแบบแคปซูล ที่ทานบำรุงต่อเนื่องได้ทุกวัน วันละ 1 แคปซูล ผสานส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ กระชายดำเกรดวิจัย, สารสกัดหอยนางรม, แอล-อาร์จินีน, สารสกัดมะเขือเทศ, ซิงค์ เมทไธโอนีน รวมถึงสารสกัดจากพริกไทยดำ
• “aibuX Shot” (ไอบุค ช็อต) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบช็อตดื่ม ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ชายและผู้ใหญ่ยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบ และต้องการบูทแอ็นเนอร์จี้เร่งด่วน ทานก่อนเริ่มกิจกรรม 30 นาที โดยสารสกัดคุณภาพจากธรรมชาติถึง 7 ชนิด ได้แก่ กระชายชายดำเกรดวิจัย, โสมเกาหลี, ถั่งเช่า, หอยนางรม, แอล-อาร์จินีน, ดอกดาเมียน่า และ ซิงค์ เมทไธโอนีน
ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย มีเลขที่ผลิตและจดแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถูกต้อง
เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้ชายยุคใหม่ที่ทำงานหนักแต่ยังใส่ใจสุขภาพและความมั่นใจ aibuX ได้เปิดตัว ‘ชาคริต แย้มนาม’ นักแสดงและคุณพ่อคนดังเป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ เพราะถือเป็นตัวแทนของผู้ชายรุ่นใหม่ที่มีบทบาททั้งในครอบครัวและการทำงาน แต่ยังดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี มีความมั่นใจ และใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง ซึ่งการเลือกพรีเซ็นเตอร์ครั้งนี้ยังสะท้อนแนวคิดของ aibuX ที่ต้องการสื่อสารถึงผู้ชายยุคปัจจุบันว่า แม้จะมีภารกิจมากมายทั้งการทำงาน และครอบครัวก็ยังสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ โดยจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชายทุกวัยหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่เน้นคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และไลฟ์สไตล์เชิงบวกอีกด้วย
ด้านนักแสดงมากความสามารถ ชาคริต แย้มนาม พรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ aibuX กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกและเป็นพาร์ทเนอร์ของแบรนด์ aibuX เพราะผมมองว่าแบรนด์นี้สะท้อนแนวคิดของผู้ชายยุคใหม่ที่ต้องทำงานหนัก มีหลายบทบาทในชีวิต ทั้งงานในวงการบันเทิง การทำธุรกิจ และบทบาทในครอบครัว ซึ่งทั้งหมดต้องใช้พลังและความมุ่งมั่นมาก แต่ผมเชื่อว่าการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราทำทุกบทบาทได้เต็มที่ ผมจึงให้ความสำคัญกับการพักผ่อน การออกกำลังกายสม่ำเสมอ และการเลือกรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ รวมถึงการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ผมมั่นใจว่า aibuX จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ชายยุคใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพและเสริมความมั่นใจในทุกวัน การทำแบรนด์นี้ไม่เพียงแค่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผม แต่ยังเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจ ให้ผู้ชายทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพและภาพลักษณ์ของตัวเอง เพื่อเตรียมร่างกายให้มีความพร้อมสำหรับทุกบทบาทในชีวิต”