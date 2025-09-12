นักวิชาการศศินทร์ ร่วมบรรยายสัมมนาวิชาการประจำปี ACMC Business Forum 2025

รศ.ดร. พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่องานวิจัยด้านบรรษัทภิบาลและการเงินเชิงพฤติกรรม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) และดำรงตำแหน่ง ประธานวิชาการสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) ได้รับเกียรติร่วมบรรยายสัมมนาวิชาการประจำปี ACMC Business Forum 2025 ในหัวข้อ “NOW or NEVER : Breaking Thailand’s Stagnation – Uniting Top Leaders to Fast-Track Economic Transformation” จัดโดย สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) เมื่อเร็วๆ นี้