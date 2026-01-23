วิจารณ์สนั่นสาวหัวร้อนฉุนแม่ค้าหมึกย่างหาดจอมเทียนบอกโอนเงินไม่เข้าบัญชีใส่ทั้งตบ-กระโดดถีบ

ศูนย์ข่าวศรีราชา -วิจารณ์สนั่น ลูกค้าสาวหัวร้อนทั้งตบ-กระโดดถีบ แม่ค้าขายหมึกย่างหาดจอมเทียน เมืองพัทยา เหตุไม่พอใจถูกขอดูสลิปโอนเงินหลังไม่มีเงินเข้าบัญชี
จากกรณีที่เพจดัง “เจ๊ม้อย v+” ได้เผยแพร่คลิปและเรื่องราว แม่ค้าปลาหมึกย่างริมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา ถูกลูกค้าซึ่งเป็นหญิงไทยซึ่งมาเที่ยวทะเล แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งพูดจาดูถูก ต่อว่า ก่อนบานปลายถึงขั้นทำร้ายร่างกายด้วยการ ตบหน้าและกระโดดถีบ เนื่องจากไม่พอใจที่แม่ค้าขอดูสลิปการโอนเงินซื้อปลาหมึกเหตุเพราะไม่มีเงินเข้าบัญชีนั้น
ช่วงคืนที่ผ่านมา ( 22 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ ชายหาดจอมเทียน และได้พบกับนาง ระเบียบ มะระสาร อายุ 52 ปี หรือ “ป้าบิ้ง” แม่ค้าปลาหมึกย่างริมชายหาด ผู้เสียหายที่ได้เล่าว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยเป็นช่วงที่ตนเองได้เดินขายปลาหมึกย่างริมชายหาดตามปกติ
กระทั่งมีลูกค้าหญิงในคลิปเรียกให้เข้าไปขายและเมื่อตนเองย่างปลาหมึกส่งให้ลูกค้า ลูกค้ากลับบ่นว่า “ปลาหมึกไม่ร้อน” จึงรับหมึกกลับมาปิ้งให้ใหม่ แต่สุดท้ายลูกค้าได้เปลี่ยนใจขอหมึกคืน จากนั้นจึงยื่นป้ายสแกนให้ชำระเงิน
แต่หลังจากที่ลูกค้าสแกนจ่ายแล้วไม่พบว่ามียอดเงินโอนเข้าบัญชี จึงแจ้งลูกค้าอย่างสุภาพว่าเงินยังไม่เข้าและขอดูสลิปการโอนเงิน แต่ลูกค้ากลับแสดงอาการไม่พอใจ พูดจาด่าทอเสียหาย ก่อนจะตบหน้าและทำร้ายร่างกายด้วยการกระโดดถีบ
“ จากนั้นคนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวก็เข้ามาช่วยห้ามและแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน และหลังเหตุการณ์จบลง ลูกค้าหญิงรายนี้ก็เดินกลับไปนั่งดื่มต่อ พร้อมกินปลาหมึกที่ได้ไปโดยไม่จ่ายเงิรวมมูลค่า ประมาณ 100 บาท”
ป้าบิ้ง ยังบอกอีกว่าหลังเกิดเหตุตนเองไม่ได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะเห็นว่าเป็นเงินจำนวนไม่มาก แต่อยากฝากถึงคู่กรณีว่าควรจะใจเย็นกว่านี้ และหากไม่มีเงินจริง ๆ ตนเองก็พร้อมให้กินฟรี แต่ไม่ควรมาหัวร้อน ด่าทอ หรือใช้ความรุนแรง เพราะหากไปเจอคนที่ไม่ใจเย็น อาจเกิดเหตุบานปลายจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้