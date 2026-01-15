วินด์เซิร์ฟไทยขยายฐานผู้เล่นจัดศึกพัทยาวินด์เซิร์ฟฟิ่งฯ 2026

สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ ชวนมือใหม่ และสายแข่งขัน ประลองฝีมือในรายการ “พัทยา วินด์เซิร์ฟฟิ่ง ฟิน แอนด์ ฟอยล์ สลาลม เรซ 2026” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2569 ที่หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 200,000 บาท เน้นสร้างความสัมพันธ์และขยายฐานของกีฬาวินด์เซิร์ฟให้มากขึ้น เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมจัดการแข่งขันรายการ “พัทยา วินด์เซิร์ฟฟิ่ง ฟิน แอนด์ ฟอยล์ สลาลม เรซ 2026” ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 200,000 บาท ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2569 ที่หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรายการนี้เปิดโอกาสให้มือใหม่ รวมถึงนักกีฬาสายแข่งขัน สามารถร่วมชิงชัยได้ เน้นสร้างความสัมพันธ์และขยายฐานของกีฬาวินด์เซิร์ฟให้มากขึ้น ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง
สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 10 รายการ ดังนี้ วินด์เซิร์ฟ ฟอยล์ รุ่นทั่วไปชาย, วินด์เซิร์ฟ ฟอยล์ รุ่นทั่วไปหญิง, วิงฟอยล์ รุ่นทั่วไปชาย, วิงฟอยล์ รุ่นทั่วไปหญิง, วินด์เซิร์ฟ สลาลม โอเพ่น เอ (โปร), วินด์เซิร์ฟ สลาลม โอเพ่น บี, วินด์เซิร์ฟ สลาลม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี, วินด์เซิร์ฟ สลาลม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, วินด์เซิร์ฟ รุ่นทั่วไทยชาย และวินด์เซิร์ฟ รุ่นทั่วไปหญิง
ผู้สนใจสามารถสมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุ๊กสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ Windsurfing Association of Thailand - WATH