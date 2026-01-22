ผงะ! ฝ่ายปกครอง-บิ๊กเต่า นำค้นเจอเอกสารต่างด้าวขอทำบัตร ปชช.ไทย ซุกเต็มใต้เตียงปลัดเชียงดาว หลังบุกจับยกก๊วน

เชียงใหม่-กรมการปกครองระดม 5 หน่วยงานพร้อม "บิ๊กเต่า" ตำรวจสอบสวนกลาง บุกจับปลัดอำเภอเชียงดาวพร้อม จนท.เทศบาล รวม 5 คน หลังพบเอื้อสวมบัตรให้ชาวต่างด้าวทั้งจีน เวียดนามและเขมร ตะลึงพบเอกสารขอทำบัตร ปชช.ซุกเต็มใต้เตียงปลัด
วันนี้ (22 ม.ค.) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง โดยมีนายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวน และกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช., พ.ต.ต.เกรียงไกร สืบสัมพันธ์ ผอ.กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (DSI) และ น.ส.สาริสา รอดถาวร ผอ.กลุ่มงานป้องกัน สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่จำนวน 5 หน่วยงาน เปิดปฏิบัติการ “สลายหมอกเชียงดาว” ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หลังสืบทราบจนได้ข้อมูลชัดเจนว่ามีเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก่อเหตุสวมตัวบุคคลที่ไม่มีสิทธิเป็นประชาชนคนไทยให้มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย รวมทั้งมีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ
เจ้าหน้าที่ยังสืบทราบว่ามีพฤติการณ์การย้ายทะเบียนบ้าน จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกโดยมิชอบ การใช้เอกสารอันเป็นเท็จ การปลอมแปลงพยานรับรอง รวมถึงการสวมสิทธิบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายและเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างด้าวหลายสัญชาติที่ชัดเจนแล้วจำนวน 9 ราย จึงได้นำกำลังพร้อมหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 เข้าจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับปลัดอำเภอจำนวน 1 คน ที่เหลืออีก 4 คน เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยกรณีของปลัดอำเภอเชียงดาวคนหนึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นในห้องพักพบที่ใต้เตียงซุกซ่อนเอกสารเกี่ยวกับการอนุมัติทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวนมาก โดยมัดและบรรจุในถุงพลาติกเป็นกองๆ แล้วยัดเอาไว้ที่ใต้เตียง เมื่อสอบถามปลัดอำเภอคนดังกล่าวกลับอ้างว่าได้นำเอกสารไปรองเตียงเพราะพื้นเตียงไม่เสมอกัน เมื่อนำมัดกระดาษไปยัดไว้จะทำให้เตียงเสมอกันและนอนได้สะดวก อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไม่ปักใจเชื่อจึงได้ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง สามารถตรวจยึดเอกสารทางราชการจำนวนมาก เงินสด อาวุธปืน และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทางทะเบียน รวมถึงพบเอกสารคำขอจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยจำนวนกว่า 200 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม ทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นผลมาจากการสืบสวนขยายผลของชุดปฏิบัติการด้านการข่าวและการทะเบียนที่พบความเชื่อมโยงกับขบวนการในพื้นที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่เคยเข้าดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปเมื่อเร็วๆ นี้แล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้จัดทำเป็นตารางพฤติกรรมพบมีการสวมตัวให้บุคคลที่มีสัญชาติอื่นคือจีน กัมพูชาและเวียดนาม นอกจากนี้พบมีการสวมตัวด้วยภาพใบหน้าที่ไม่ตรงกับบุคคลจริง เช่น เจ้าของจริงได้เสียชีวิตไปแล้ว ฯลฯ รวมทั้งมีการจัดทำเอกสารเท็จที่ใช้รับรองการเก็ดเท็จ ซึ่งทางกรมการปกครองจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน และจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้กรมการปกครองยังตรวจพบรายการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อ.เชียงดาว สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ต.เมืองนะ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ต.ทุ่งข้าวพวง ซึ่งมีความผิดปกติเพราะมีลักษณะเป็นเครือข่ายและมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญ และน่าสงสัยว่าจะเข้าข่ายเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ เช่น พบการสวมตัวทำบัตรประชาชนของเครือข่ายจีนเทา การฟอกแรงงานต่างด้าว การสวมสิทธิบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี และการคืนรายการบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งจะได้นำไปตรวจสอบต่อไป.