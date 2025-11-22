รวบนายทุนจีนสวมบัตร ปชช.ไทย อ้างมีคนมาเสนอ จึงจ่าย 1.5 ล้านซื้อความสะดวกทางธุรกิจ

ตำรวจ ปปป.ตามรวบนายทุนจีนสวมบัตรประชาชนคนไทย อ้างมีคนมาเสนอจึงจ่ายไป 1.5 ล้านบาท เพื่อความสะดวกในการทำธุรกิจ
วันนี้ ( 22 พ.ย. ) พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ุ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เพิ่มวุฒิ ประทุมราช ผกก.1 บก.ปปป.ร่วมกับตำรวจ กก.1 บก.ป. จับกุม นาย YUAN OUYANG หรือนายอนุชิต ไพลินเลิศสัญชาติจีน อายุ 44 ปี ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ที่ 64/2568 ลงวันที่ 11 พ.ย.68 ข้อหา "สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ได้บริเวณริมฟุตบาทหน้าร้านทองนำโชค ถ.บางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ตำรวจ บก.ปปป. ป.ป.ช., ป.ป.ท. และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดปฏิบัติการ “ตัดหมอกเวียงแหง” จับกุมขบวนการนำคนต่างด้าวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจีนเทา และเชื่อมโยงกับการเปิดบัญชีม้ามาสวมบัตรคนไทยในพื้นที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยจับกุมฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ระดับนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ยันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมกันเรียกรับผลประโยชน์จัดทําใบสําคัญถิ่นที่อยู่ถาวร และการให้สัญชาติไทยแก่คนต่างด้าว โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายรายละ 800,000 - 1,500,000 บาท
ต่อมาสืบสวนขยายผลทราบว่า นายอนุชิต นั้นเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ลำดับ ที่ 25 ในกลุ่มคนที่สวมบัตร ที่ได้รับบัตร ปชช.เลข 0 ไป ทั้ง ๆ ที่เป็นคนจีนแท้ ๆ รวมทั้งยังถือพาสปอร์ตคนจีนอีกด้วย ทราบว่าผู้ต้องหารายนี้ลักลอบเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ระดับนายทุน จึงนำกำลังจับกุมได้ในพื้นที่บางขุนเทียนดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ อ้างว่าก่อนหน้ามีผู้มาเสนอทำบัตรประชาชนของไทยให้ มีค่าทำประมาณ 3 แสนหยวน หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท เพื่อความสะดวกในการทำธุรกิจ ตนก็เลยตกลงจ่ายเงิน จนกระทั่งถูกจับดังกล่าว จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปปป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป