คุมตัวอีก 1 รายเผานา อ.วิเศษชัยชาญ หลังพบฮอตสปอตกระจายหลายจุด

อ่างทอง - ฝ่ายปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ สนธิกำลังตำรวจลงพื้นที่ตรวจจุดฮอตสปอต พบการเผานาหลายแปลง คุมตัวผู้กระทำผิดได้อีก 1 ราย รับสารภาพต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เตรียมส่งศาลพิจารณาโทษ
เย็นวันนี้( 20 ม.ค.) นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พร้อมปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วิเศษชัยชาญ และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบทุ่งนาในตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ หลังตรวจพบจุดความร้อน (Hot Spot) กระจายหลายพื้นที่
จากการตรวจสอบพบว่ามีการเผาพื้นที่การเกษตรหรือเผานาข้าวเป็นระยะ บางแปลงพบกลุ่มบุคคลกำลังก่อเหตุ ขณะที่บางจุดพบเพียงเปลวไฟและกลุ่มควันบริเวณพื้นที่หมู่ 4 ตำบลคลองขนาก เจ้าหน้าที่พบชาย 2 คนอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ จึงเชิญตัวมาให้ข้อมูล โดย 1 ใน 2 คน รับสารภาพว่าเป็นผู้จุดไฟเผานา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปยัง สภ.วิเศษชัยชาญ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหา และเตรียมส่งตัวให้ศาลพิจารณาโทษในวันพรุ่งนี้ (21 มกราคม 2569)
ขณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่พบการเผานาอีกจุดหนึ่ง และพบกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว จึงเข้าไปสอบถามพร้อมแจ้งเตือนว่า หากพบการเผานาจะดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดรับทราบคำเตือนของเจ้าหน้าที่
ส่วนเจ้าของแปลงนาที่พบการเผา นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ได้เชิญตัวมาชี้แจง โดยเจ้าของนาให้การยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เผา และจะเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.วิเศษชัยชาญ
รายงานระบุว่า พื้นที่ตำบลคลองขนากและตำบลตลาดใหม่ เป็นแหล่งปลูกข้าวนาปี ซึ่งหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรส่วนใหญ่จะขายฟางอัดก้อน แต่หลายแปลงยังเหลือตอซังข้าวสูงกว่า 50 เซนติเมตร หากใช้วิธีหมักตอซังจะทำให้น้ำเน่าเสีย และเมื่อระบายน้ำลงสู่คลองชลประทานซึ่งมีลักษณะแคบ อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำจนเกิดความเสียหายได้