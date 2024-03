ยังไม่ถึงประกาศภัยพิบัติฯ "มท." เวียนผู้ว่าฯ 5 จังหวัดเหนือ จุด Hot Spot สูง "ยกระดับ" มาตรการฉุกเฉิน สู้ PM2.5

วันนี้ (19 มี.ค.2567) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่่ผ่านมา สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) เวียนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีจุดความร้อนสูง และได้รับผลกระทบจาก ฝุ่นละออง PM 2.5สป.มท.แจ้ง ให้ผู้ว่าฯ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ดำเนินการตามมาตรการฉุกเฉิน ด้วยการ "ยกระดับ" การปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ประจำปี 2567ตามที่ คณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน เห็นชอบ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ใน 2 ระดับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพบว่า มาตรการฉุกเฉินดังกล่าว ในระดับที่ 1 ระบุว่า เมื่อปริมาณฝุนละออง PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าตั้งแต่ 75.1 ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร ติดต่อกัน 3 วันโดยเฉพาะจากเหตุไฟป่า ให้อำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศปิดป่าในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่า หรือในพื้นที่เกิดไฟป่าซํ้าซาก ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้จังหวัด จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวัง ลาดตระเวน ป้องกันไฟ และปฏิบัติการดับไฟป่า โดยให้มีการรายงานสถานการณ์กับศูนย์ปฏิบัติการฯ (War room) ตลอด 24 ชั่วโมงผู้ว่าฯ กระทรวงทรัพยากรฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) มีอำนาจจับกุมผู้กระทำผิดตามเงื่อนไขการควบคุมและข้อตกลงกติกา ระหว่างรัฐและชุมชน"ในเรื่อง การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า และผู้ที่ลักลอบเผาป่าอย่างเด็ดขาด และรวดเร็ว ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และประมวลกฎหมายอาญากรณีไฟในพื้นที่เกษตร ให้อำนาจผู้ว่าฯ ประสาน กำกับดูแลกวดขัน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตามพ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมสามารถประสาน กระทรวงอุตสาหกรรม ออกคำสั่งห้ามโรงงานรับอ้อยไฟไหม้ เข้าหีบโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกันให้ อำนาจในเขตเมือง สามารถประกาศ Work From Flome (WFH) 40% และขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาประกาศ Work From Flome (WFFI) 50%ยังรวมถึงการลดราคาค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถโดยสาร และเรือ โดยสาร รวมถึงลดราคาค่าบริการจอดรถในอาคารจอดแล้วจร (การบริการต่อเนื่อง)ห้ามนำรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมาวิ่งบริการรับ-ส่งประชาชน เป็นต้นในขณะที่ ข้อสั่งการ ให้ยกระดับที่ 2 เมื่อพบว่า ปริมาณฝุนละออง PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าตั้งแต่ 150 ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร ติดต่อกัน 5 วันให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM25)รวมถึงอำนาจ ประกาศปิดป่าทั้งหมด ทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ประสานระงับความช่วยเหลือจากภาครัฐประจำปี 2567 ทุกกรณี หากตรวจพบว่า มีการเผาในพื้นที่เกษตรของตนเองให้ประกาศ Work From Flome (WFFI) 100 % ห้ามรถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเข้าเมืองประสาน กระทรวงอุตสาหกรรม ออกคำสั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวโรงงาน กลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดฝุ่น กรณีตรวจพบค่าฝุ่นละอองจากปล่องระบายเกิน 1.4 เท่า ของค่ามาตรฐาน ที่กำหนด เป็นต้น.