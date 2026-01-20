คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล เปิดหลักสูตรใหม่ “การจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน” ปั้นผู้นำ ESG รับแรงกดดันเศรษฐกิจสีเขียว

นครปฐม - คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล เปิดตัวหลักสูตรปริญญาโท “การจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน” ผสานสิ่งแวดล้อม–ธุรกิจ ปั้นผู้นำ ESG รับโจทย์เศรษฐกิจสีเขียวโลก
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable Enterprise Management : SEM) ซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิทยาการรูปแบบใหม่ พัฒนาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC Business) เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ และการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ
หลักสูตรดังกล่าวสะท้อนแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เชื่อมโยงมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการบริหารองค์กรอย่างสมดุล มุ่งสร้างผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG ที่สามารถออกแบบกลยุทธ์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระดับสากล
รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ปัจจุบันการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมาย Net Zero ไม่ได้เป็นเพียงนโยบายเชิงสมัครใจ แต่ได้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญของเศรษฐกิจโลก ทั้งด้านกฎระเบียบ การค้า และการลงทุน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและประเทศ
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ระบุว่า สถาบันอุดมศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความเข้าใจด้านความยั่งยืนในเชิงกลยุทธ์ เชิงธุรกิจ และเชิงปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับหลักสูตร SEM ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Learning-Centered Education บูรณาการองค์ความรู้จากหลายศาสตร์ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการบริหารจัดการองค์กร โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนในระดับองค์กรได้จริง
รายวิชาหลักครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ การจัดทำรายงานและการประเมินความยั่งยืน (ESG & Sustainability Reporting) การประเมินและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กลยุทธ์องค์กรเพื่อความยั่งยืน การลงทุนด้าน ESG ความเชื่อมโยงกับผลประกอบการทางการเงิน ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero
การเรียนการสอนเน้นกรณีศึกษาจริงและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยคณาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ MUIC ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00–16.00 น. เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ผู้จบหลักสูตรสามารถต่อยอดสู่สายอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง อาทิ นักวิเคราะห์ด้านความยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG ผู้วางกลยุทธ์ ESG ผู้จัดการด้านความยั่งยืนและคาร์บอน รวมถึงที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ Net Zero
มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งเป้าพัฒนาหลักสูตร SEM ให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรคุณภาพที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรและสังคมไทยสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน