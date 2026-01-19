สาปแช่งกันทั้งเมทอง!ขบวนการขนคนจีนเข้าไทยเจอด่านฯ ขับย้อนศร-บึ่งหนี ตร.แม่สอด ชนเก๋งหงายท้อง เจ็บ 2

ตาก - ชนสนั่น..ขบวนการขนชาวจีนลักลอบเข้าเมืองหนีด่านตำรวจสภ.แม่สอด ถูกไล่ตาม ขับราวจรวดพุ่งชนรถเก๋งหงายท้องล้อชี้ฟ้า เจ็บ 2 ราย
วันนี้(19 ม.ค.69) ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดขุดสายตรวจปฏิบัติการที่1 สภ.แม่สอด จ.ตาก ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด แรงงานต่างด้าว และสิ่งผิดกฎหมายภายในเขตรับผิดชอบ บริเวณถนนเสรีไทย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
ต่อมาได้พบรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด รุ่นเรนเจอร์ (แคป) สีดำ ทะเบียน บว.4540 สระบุรี ขับขี่มาตามปกติ แต่เมื่อคนขับเห็นจุดตรวจจึงรีบกลับขับย้อนศรไป เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นมีพิรุธ และน่าสงสัยมีสิ่งผิดกฎหมาย รีบแจ้งศูนย์วิทยุ และตำรวจสายตรวจชุดอื่นช่วยสกัดจับ พร้อมกับใช้รถยนต์ และรถจักรยายนต์สายตรวจติดตามไป
ซึ่งรถยนต์คันดังกล่าวซึ่งได้ขับขี่ด้วยความเร็วสูงแบบไม่คิดชีวิตเพื่อหลบหนีการจับกุม จนทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียหลักไปเฉี่ยวชนกับรถคันอื่นที่บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน ใกล้กับแยกแม่ตาว ตำบลแม่ตาว
กระทั่งทำให้รถยนต์คันอื่นได้รับความเสียหายจำนวนหลายคัน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยเหลือ และทำการตรวจสอบภายในรถคันดังกล่าวพบนายเฉลิมพล อายุ 36 ปี ชาว ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี (ทราบชื่อภายหลัง) (ผู้ต้องหาที่ 1)
จากการตรวจสอบภายในรถยนต์ที่หลบหนีพบผู้โดยสารเป็นชาวจีนอีก 6 ราย คือ (ตกเป็นผู้ต้องหาที่ 2,3,4,5,6,7) เป็นชาย 2 คน หญิง 4 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอตรวจสอบเอกสารการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ปรากฏว่า ไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้ามาในราชอาณาจักรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจสอบได้ จึงทำการควบคุมตัว ผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย โดยบุคคลต่างด้าวทั้งหมดเป็นบุคคลสัญชาติจีน น่าจะหนีมาจากฝั่งประเทศเมียนมา รวมทั้งน่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ออนไลน์ แต่เจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนรายละเอียดอีกครั้ง
ต่อมาเจ้าหน้าตำรวจจึงทำการควบคุมตัว ผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย โดยแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาที่ 1 ในข้อหา “ซ่อนเร้นอำพราง หรือช่วยด้วยประการใดๆ แก่บุคคลต่างด้าวให้รอดพ้นการจับกุม,ขับรถประมาทหวาดเสียว,ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น,ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามหน้าที่” ผู้ต้องหาที่ 2,3,4,5,6,7 ในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามา และพักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สอด ดำเดินการต่อไป
สำหรับสภาพพื้นที่เกิดเหตุ เบื้องต้นมีรถยนต์เก๋งเสียหาย 1 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น 2 คน และรถจักรยานยนต์อีก 1 คัน
อย่างไรก็ดี ชาวบ้านในที่เกิดเหตุจำนวนมากได้ออกมาดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากขบวนการลักลอบขนบุคคลต่างชาติลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ต่างสาปแช่งคนขับรถยนต์ที่ทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อน อยากให้เจ้าหน้าที่ลงโทษให้หนัก และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย