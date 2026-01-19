ตร.ตากแกะรอยจับคาแบงก์กลางห้างดังแม่สอด ก๊วนบัญชีม้าแก๊งคอลฯ ตุ๋นครูบำนาญโอนเงินครึ่งล้าน

ตาก - ตำรวจภูธรตากแกะรอยตามจับคาธนาคารกลางห้างดังแม่สอด พร้อมยึดเงินเสร็จสรรพ..แก๊งบัญชีม้าโอนย้าย/เบิกถอนเงินหลอกลวงทางออนไลน์ อ้างชื่อสหกรณ์ครูบุรีรัมย์ ตุ๋นครูบำนาญโอนเงินครึ่งล้าน
วันนี้ (19 ม.ค. 69) พล.ต.ต.ไพศาล นันตา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พ.ต.อ.สถาพร รอดโพธิ์ทอง, พ.ต.อ.พีระเพชร อุบลจิตต์ รอง ผบก.ภ.ตาก พร้อมตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองตาก และ สภ.แม่สอด ได้นำของกลางเป็นเงินสด จำนวน 500,000 บาท (เป็นเงินที่เหยื่อถูกหลอก) และเงินที่ถูกยึดจำนวน 945,000 บาท แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ทั้งนี้ หลังจากตำรวจ สภ.แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งความร้องทุกข์จาก นางปราณี (ผู้เสียหาย/ข้าราชการบำนาญ) ว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 ถูกคนร้ายหลอกลวงอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดบุรีรัมย์ หลอกลวงให้โอนเงินไปยังกลุ่มคนร้าย
โดยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ หากดำเนินการทางธุรกรรมออนไลน์กับกลุ่มคนร้าย ผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์”
จนผู้เสียหายสับสน และหลงเชื่อจึงทำการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของตนเอง จำนวน 500,000 บาท เข้าไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 0984335430 ชื่อบัญชี “นางสาวสุพิชยา ชารัมย์”
ซึ่งต่อมาธนาคารกรุงไทยได้ตรวจพบความผิดปกติในการโอนเงินดังกล่าวจึงติดต่อสอบสวนผู้เสียหาย ทำให้ทราบว่าถูกกลุ่มคนร้ายหลอกลวงเอาเงินไป
เมื่อศูนย์ War room ได้ติดตามเส้นทางเงินพบว่าหลังเกิดเหตุ เงินที่ถูกหลอกให้โอนไปยังบัญชีดังกล่าวได้ถูกโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชีธนาคาร 6648917865 ชื่อบัญชี “นางสุดารัตน์ เผือกมี” โดยทันที
และเวลาดังกล่าวพบว่ามีการเบิกถอนเงินสดจากบัญชี “นางสุดารัตน์ เผือกมี” จำนวน 945,000 บาท ผ่านช่องทางเบิกถอนหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิสของธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน แม่สอด
ซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนร้ายที่กำลังดำเนินการนำเงินออกจากบัญชีเพื่อเตรียมเก็บซุกซ่อน โอน ยักย้าย หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิดดังกล่าว จึงประสานมายังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก และสถานีตำรวจภูธรแม่สอด เร่งรัดเข้าตรวจสอบการดำเนินธุรกรรมการเงินดังกล่าว
คดีดังกล่าว พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6, พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 และ พล.ต.ต.ไพศาล นันตา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก และ พล.ต.ต.เดชพล เปรมศิริ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมเจ้าพนักงานชุดปฏิบัติการประกอบด้วย เจ้าพนักงานตำรวจประจำศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค 6 (ศปอส.ภ.6), กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก และสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ร่วมบูรณาการติดตามตรวจสอบ
กระทั่งได้จับกุมผู้ต้องหากระทำความผิดการหลอกลวงทรัพย์รูปแบบ “คอลเซ็นเตอร์” จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นางสาวจิราพัชร นันทกิจจรูญชัย อายุ 37 ปี สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ 2. นางสุดารัตน์ เผือกมี อายุ 38 ปี สัญชาติไทย และผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดบุรีรัมย์
ในความผิดข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง และร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน”
และได้ตรวจยึดทรัพย์หรือสิ่งของที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด 1. เงินสด รวมจำนวน 945,000 บาท 2. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน แม่สอด เลขบัญชีธนาคาร 6648917865
พล.ต.ต.ไพศาลกล่าวว่า ขอแจ้งเตือนประชาชนไม่ควรหลงเชื่อบุคคลที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันออนไลน์ โดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานต่างๆ และขอให้โอนเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนเงินเพื่อรับสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ แต่หากพบพฤติการณ์ต้องสงสัยดังกล่าวหรืออื่นๆ สามารถติดต่อตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วน 191 หรือสายด่วน 1441