ติวเข้มทักษะการทำตลาด160ผู้ประกอบการภาคอีสานสู่ความเป็นมืออาชีพ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ติวเข้ม 160 ผู้ประกอบการอีสาน พัฒนาศักยภาพทางการด้านตลาด
สู่ความเป็นมืออาชีพ และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจ เตรียมดันสินค้าอีสานสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร
วันนี้(15 ม.ค.)ที่โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น น.ส.นงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้า SDG และสินค้าที่มีศักยภาพในภูมิภาค หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับศักยภาพตลาด สู่ความเป็นมืออาชีพ ของผู้ประกอบการอีสาน "ISAN TRADE UP:Smart Marketing for Sustainable Growth"ซึ่งสำนักงานพาณิชย์ จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากทั้ง 20 จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม กว่า 160 ราย
น.ส.นงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าSDG และสินค้าที่มีศักยภาพในภูมิภาค หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการตลาด สู่ความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการภารอีสาน ในโครงการยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการฐานรากผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับภูมิภาค ตลาดในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากผู้ประกอบการและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เข้าร่วมกว่า 160 ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเน้นการเรียนรู้เชิงปฎิบัติการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น และสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
“เมื่อผู้ประกอบการเข้าใจและดำเนินงานในรูปแบบที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองรวมทั้งแผนงานด้านการตลาดซึ่งคณะทำงานและทีมวิทยากรจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการประมาณ 16-20 รายเพื่อเข้าสู่การอบรมในระดับที่เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะกับการเรียนรู้ ช่องทางการตลาดด้านเทคโนโลยีและเอไอ ที่กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้” น.ส.นงค์นุช กล่าวและว่า
อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวนอกจากการจะเป็นแนวทางการเจรจาการเป็นคู่ค้าร่วมกัน ของกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมแล้ว ยังคงพบว่าผู้ประกอบการอีสานบางราย สามารถที่จะถูกต่อยอดเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ ซึ่งตรงกับแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์ ในการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอาหาร และกลุ่มสมุนไพร ซึ่งแยกเป็นสมุนไพรด้านของการรับประทานและสมุนไพรด้านการรักษาสุขภาพ เข้าสู่การสร้างแฟรนไชส์ของตนเอง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายตลาดสินค้าในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปในอนาคตด้วย.