กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชูนโยบาย Quick Big Win ดันแฟรนไชส์ไทยโรดโชว์ 4 ภูมิภาค มั่นใจเงินสะพัด 590 ล้าน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เดินหน้านโยบาย Quick Big Win เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มมูลค่าสินค้าไทย โชว์จัดงานแฟรนไชส์ Roadshow 4 ภูมิภาค 4 จังหวัด เปิดโอกาสประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเป็นระบบ คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 590 ล้านบาท
วันนี้(22ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ เตรียมจัดงานแฟรนไชส์ Roadshow 4 ภูมิภาค 4 จังหวัด ทั่วประเทศ ประกอบด้วย จ.ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และอุดรธานี ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่การเติบโตเชิงรุก พร้อมสร้างโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเป็นระบบ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และกระจายความมั่งคั่งสู่ท้องถิ่น คาดมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 590 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการและประชาชนในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และโอกาสทางการค้าอย่างเท่าเทียม สอดรับตามนโยบาย Quick Big Win ด้านการเสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มมูลค่าสินค้าไทย ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยระหว่างเดือนธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569 กรมเตรียมจัดกิจกรรมแฟรนไชส์ Roadshow จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งจะมีการคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน DBD Franchise Standard 2025 เข้าร่วมโรดโชว์ ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 19-22 ธันวาคม 2568 เซ็นทรัลศรีราชา ครั้งที่ 2 วันที่ 15-18 มกราคม 2569 เซ็นทรัลเชียงใหม่ เฟสติวัล ครั้งที่ 3 วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2569 เซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล และครั้งที่ 4 วันที่ 5-8 มีนาคม 2569 เซ็นทรัลอุดรธานี เพื่อเปิดเวทีให้ผู้สนใจในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ได้พบปะเจ้าของแฟรนไชส์โดยตรงและเจรจาธุรกิจ พร้อมเรียนรู้ข้อมูลธุรกิจอย่างครบวงจร
ส่วนไฮไลท์สำคัญของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ บูธแสดงแฟรนไชส์ไทยกว่า 40 แบรนด์ ครอบคลุมทั้ง อาหาร เครื่องดื่ม บริการ การศึกษา และธุรกิจค้าปลีก การเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเป็นเวทีในการขยายธุรกิจ พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ จากหลากหลายภาคธุรกิจ เพื่อเปิดรับและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยมีสถาบันการเงินมาร่วมออกบูธให้คำแนะนำและสนับสนุนเงินทุนและเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ
ทั้งนี้กิจกรรมแฟรนไชส์ Roadshow ทั้ง 4 ครั้งที่จัดขึ้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการและประชาชนในต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น เพิ่มทางเลือกในการเริ่มต้นธุรกิจที่มีระบบบริหารจัดการรับรอง รวมถึงเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้น จำนวนไม่ต่ำกว่า 10,000 คน และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจตลอดการจัดกิจกรรมได้ไม่ต่ำกว่า 590 ล้านบาท
สำหรับการจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2025 ณ จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดแรกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำธุรกิจแฟรนไชส์ 40 แบรนด์ จากหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม บริการ และการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้าถึงธุรกิจแฟรนไชส์ ที่น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของแฟรนไชส์เดินทางมานำเสนอแพ็กเกจการลงทุนด้วยตนเอง และกรมฯ ได้มีการให้ส่วนลดพิเศษสำหรับค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ เพื่อให้ท่านที่สนใจสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพให้แก่ตนเองภายในงานอีกด้วย
นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมการจัดหางาน สถาบันการเงินต่างๆ และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าความร่วมมือจากหน่วยงาน พันธมิตรหลายภาคส่วนนี้จะสามารถช่วยเหลือ SME ไทย และผู้สนใจสร้างอาชีพในจังหวัดชลบุรีให้มีธุรกิจ เลี้ยงตนเอง และมีรายได้ให้แก่ครอบครัว ตลอดจนขยายธุรกิจของตนเองได้ต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ รวมทั้งสิ้น 1,253 ราย แบ่งเป็น อาหาร 556 ราย (คิดเป็นร้อยละ 44) เครื่องดื่ม 165 ราย (คิดเป็นร้อยละ 13) การศึกษา 70 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6) บริการ 200 ราย (คิดเป็นร้อยละ 16) ค้าปลีก 177 ราย (คิดเป็นร้อยละ 14) ความงามและสปา 85 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7)