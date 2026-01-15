ญาติโผกอดทันที!เผยนาทีเขมรปล่อยตัวหนุ่มปวส.เทคนิคลำปาง กลับไทยพร้อมรวม 28 คน

ลำปาง/จันทบุรี – เผยนาที “ไอน้ำ” หนุ่ม ปวส.เทคนิคลำปาง ที่ถูกหลอกเข้าอบรมที่จันทบุรี ก่อนพิกัดโผล่ปอยเปต ได้รับการปล่อยตัวกลับไทยผ่านด่านฯบ้านผักกาด พร้อมชาวไทยรวม 28 ราย ทั้งยายทั้งป้าร่ำไห้โผเข้ากอดทันที
ความคืบหน้า กรณี“ไอน้ำ” หนุ่มวัย 20 ปี นศ.ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีสุดท้าย ที่ถูกหลอกให้ไปฝึกงานที่จันทบุรี ก่อนจะถูกพาตัวไปยังปอยเปต ตั้ง 6 ม.ค. ที่ผ่านมา กระทั่งญาติเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พร้อมกับเข้าร้องผู้สื่อข่าวเพื่อให้ช่วยประสานหน่วยงานติดตามตัวกลับบ้าน อ่านเรื่องประกอบได้ที่ https://mgronline.com/local/detail/9690000002187
ล่าสุด “ไอน้ำ” ได้รับการช่วยเหลือ และถูกส่งตัวข้ามแดนจากฝั่งเขมรกลับไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อ 14 ม.ค.69 ที่ผ่านมา พร้อมกับชาวไทยคนอื่นๆ รวม 28 คน
ซึ่งญาติพี่น้องของ “ไอน้ำ” เดินทางจากลำปาง ไปรออยู่หน้าด่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตั้งแต่เช้าของวันที่ 14 ม.ค. จนกระทั่งเวลาประมาณ 12.20 น. รถบัสของฝั่งกัมพูชาขับเข้ามามาถึงบริเวณหน้าด่านฯฝั่งกัมพูชา ก่อนที่จะมีการคุมตัวคนไทยทยอยเดินลงจากรถ เข้ามารวมตัวบริเวณ ตม.กัมพูชา จากนั้นมีการแจกข้าวกล่องให้คนไทยรับประทาน ต่อมาเวลา 13.42 น. จึงนำคนไทยทั้ง28 คน ข้ามพรมแดนส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ไทย
ทันทีที่ผ่านประตูด่านถาวรบ้านผักกาด ญาติของไอน้ำ ทั้งยายและป้า ได้โผเข้าไปกอดด้วยความเป็นห่วง ถามสารทุกข์สุกดิบทั้งน้ำตา หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดเข้ามาเพื่อคัดแยกตรวจสอบคัดกรอง โดยคนที่มีหมายจับ ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายชื่อทั้งหมด 3 ราย แต่ถูกเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชากักตัวไว้ 1 ราย เนื่องจากมีคดีทางฝั่งกัมพูชาด้วย (ทำให้ยอดส่งตัวข้ามแดนจากเดิมทั้งหมด 29 ราย เหลือเพียง 28 ราย) หลังจากคัดแยกแล้ว ก็ถูกนำตัวขึ้นรถตู้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป