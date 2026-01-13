มอบเงินเยี่ยวยาผู้ประสบภัยจากกการปะทะกับทหารกัมพูชารอบแรก

อุบลราชธานี-มอบเงินช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชา เมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้มา จำนวน 10 ครัวเรือน
นายสมมาฏฐ์ โพธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พบปะให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย จากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอน้ำยืน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าภาครัฐจะให้การดูแลและช่วย เหลืออย่างเต็มที่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งนี้ นายโสภณ ชารัมย์ โนฐานะ ประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 10 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 792,915 บาท แบ่งเป็น อำเภอน้ำยืน จำนวน 8 ครัวเรือน เป็นเงิน 720,615 บาท และอำเภอน้ำขุ่น จำนวน 2 ครัวเรือน เป็นเงิน 72,300 บาท
เมื่อเกิดการปะทะกันครั้งแรกเมื่อเดือนกรฏาคมปีที่ผ่านมา โดยเมื่อความเสียหายเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด จะร่วมกันดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างเหมาะสม