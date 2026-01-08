ไร้ยางอาย! รอง ปธ.สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่รับไม่ได้แก๊ง นทท.ฝรั่งสาวนุ่งบิกีนี่นอนอ้าซ่าอาบแดดริมคูเมือง-หน้าวัด

เชียงใหม่ – รองประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ ชี้ชัดแก๊งฝรั่งสาวนุ่งบิกินี่นอนอาบแดดอล่างฉ่าง หน้าประตูวัดริมคูเมือง โดยบางรายนอนอ้าซ่าหันเข้าวัด เป็นการกระทำไม่เหมาะสม ระบุอาจจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาในต่างประเทศหรือเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ แต่ไม่สมควรอย่างยิ่งในเมืองวัฒนธรรมประเพณีอย่างเชียงใหม่ แนะ ททท.และภาคส่วนเกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อป้องกัน
ความคืบหน้ากรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ“แฉเชียงใหม่ V2” โพสต์ภาพนักท่องเที่ยวหญิงสาววัยรุ่นชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งสวมใส่ชุดบิกินี่แล้วพากันนั่งๆ นอนๆ อาบแดดอย่างสบายใจอยู่บนพื้นหญ้าริมคูเมืองเชียงใหม่ ด้านใน ซึ่งอยู่เยื้องกับวัดราชมณเฑียร โดยพบด้วยว่านอกจากการนุ่งน้อยห่มน้อยนอนอาบแดดท่ามกลางรถราที่สัญจรผ่านไปมาแล้ว ยังมีหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มที่นอนอ้าขาและปลายเท้าชี้ไปทางวัดด้วย พร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่า “เข้าใจนะว่าวัฒนธรรมของเรามันต่างกัน แต่มาเที่ยวไม่ศึกษาสักหน่อยเลยเหรอ ? มานอนอาบแดดหน้าวัดสาวชุดเทาตอนขับผ่านตอนแรกอ้าขาให้ประตูวัดเลย แจ่มแมว ** เป็นผู้หญิงมาทำแบบนี้พระทางเหนือ ไม่ชอบ แต่ถ้าเป็นผู้ชายมีกล้ามซิกแพคอันนี้ไม่แน่” ซึ่งโพสต์ดังกล่าวนี้มีการแชร์ต่อไปเป็นจำนวนมาก พร้อมกับมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่ต่างเห็นว่าการกระทำของนักท่องเที่ยวหญิงสาวชาวต่างชาติกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
วันนี้(8 ม.ค.69) นายวัลลภ นามวงศ์พรหม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทราบเรื่องและเห็นภาพของกลุ่มนักท่องเที่ยวหญิงสาววัยรุ่นชาวต่างชาติที่นุ่งบิกินี่นั่งนอนอาบแดดอยู่ริมคูเมืองเชียงใหม่ตรงข้ามกับวัดแห่งหนึ่งท่ามกลางผู้คนและรถราที่สัญจรไปมา ตามที่ที่มีการโพสต์เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแล้ว ซึ่งเบื้องต้นเห็นว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้เข้าใจว่าการกระทำเช่นนี้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจจะถือเป็นเรื่องปกติในประเทศของตัวเองหรือเมืองท่องเที่ยวตากอากาศอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย แต่การกระทำเช่นนี้ไม่เหมาะสมสำหรับเมืองวัฒนธรรมประเพณีอย่างเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการกระทำในพื้นที่สาธารณะกลางเมือง ที่เปิดโล่งและมีผู้คนผ่านไปมาตลอดเวลา รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับวัดวาอารมหรือศาสนสถาน
ขณะเดียวกันรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสนอแนะว่า ก่อนที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางเข้าท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สมควรที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีให้ดีพอสมควรเพื่อที่จะได้ทราบว่าควรหรือไม่ควรทำอะไร อย่างไรบ้าง พร้อมทั้งอยากวิงวอนไปยังทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบด้วย เพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำเช่นนี้ที่กระทบความรู้สึกของผู้คนที่หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี นอกจากนี้คาดหวังให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเทศกิจเป็นกำลังสำคัญในการช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่ ซึ่งหากพบเห็นการกระทำเช่นนี้แล้วต้องตักเตือนและให้คำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อป้องปรามด้วย.