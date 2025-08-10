xs
"ดีเจแมน" ถือไม้เรียวรอ! "ใบเตย อาร์สยาม" นุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วอวดหุ่นเที่ยวทะเล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สวยสดใสแถมแซบไม่ทิ้งสไตล์ สำหรับคุณแม่คนสวย "ใบเตย อาร์สยาม" ที่ล่าสุดทำเอาอินสตาแกรมลุกเป็นไฟ เมื่อเจ้าตัวสลัดผ้านุ่งบิกินี่ไหมพรมตัวจิ๋วสีสันสดใสอวดหุ่นแซบมาพร้อมบักแตงโมเด้งดึ๋งเที่ยวทะเล บอกเลยว่างานนี้ทำเอาไม้เรียวในมือคุณสามี "ดีเจแมน" สั่นแรงแน่ๆ











