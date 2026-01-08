มนุษย์ศาสตร์ฯมข.มุ่งสู่ศูนย์กลางองค์ความรู้แห่งการวิจัยระดับโลก เจ้าภาพจัดประชุม IC-HUSO 2026

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 20 มีนักวิชาการจาก 9 ประเทศเข้าร่วมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานบทความวิจัย 148 ชิ้น เผยคณะมนุษย์ศาสตร์ มข.มุ่งสู่ศูนย์กลางองค์ความรู้แห่งการวิจัยในระดับโลก ภายใต้การนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก
ระหว่างวันที่ 7–8 มกราคม 2569 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 20 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการขับเคลื่อนเครือข่ายวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IC-HUSO 2026 ครั้งนี้ เป็นการรวมพลังทางความคิดของนักวิชาการจากหลากหลายประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันในประเทศและนานาชาติ
รวมถึงส่งเสริมการนำเสนอผลงานและยกระดับผลงานวิชาการสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ การเรียนรู้ร่วมกัน และการสร้างเครือข่ายวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งสู่การเป็น “A World Leading Faculty of Humanities and Social Sciences” ผ่านการยกระดับคุณภาพงานวิจัย การขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก
รศ.ดร.อรทัยกล่าวย้ำว่า การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการ ผ่านการมี ภาคีความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และการได้รับบทความวิจัยจากนักวิชาการ 9 ประเทศที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 148 บทความ ครอบคลุมประเด็นการวิจัยที่หลากหลาย ทั้งสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม เพศสภาวะและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนประเด็นอารยธรรมและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย เป็นการตอกย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะศูนย์กลางองค์ความรู้ที่สร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างแท้จริง ท่ามกลางโลกที่กำลังเผชิญความแตกต่างและความเหลื่อมล้ำ
ขณะที่ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งว่า การศึกษาวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมการศึกษาพฤติกรรมสังคมและองค์กร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา ภาษาและการสื่อสาร โลกทัศน์ ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการอธิบายพลวัตของสังคมและผลกระทบที่เกิดขึ้น ความรู้และความเข้าใจดังกล่าวจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง ซึ่งองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ ทบทวน และปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยเฉพาะในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิต แบบแผนความสัมพันธ์ของผู้คน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและอุตสาหกรรม จนเกิดข้อถกเถียงถึงความเหมาะสมของมาตรฐานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับความเป็นจริงของชีวิต
“การประชุมวิชาการครั้งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่กลางที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อภิปราย และพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาและประเด็นปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งบางประเด็นสอดคล้องกับทฤษฎีที่มีอยู่ ขณะที่อีกหลายประเด็นเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม”ดร.ณรงค์ชัยกล่าว
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 20 (IC-HUSO 2026) จัดขึ้นภายใต้หลักการและเหตุผลที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการอธิบายพลวัตของสังคมและชี้นำทิศทางการพัฒนา โดยเฉพาะในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ IC-HUSO ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นเวทีความร่วมมือทางวิชาการระดับโลก ที่เชื่อมโยงนักวิชาการ นักวิจัย สถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัย และสมาคมวิชาชีพจากหลากหลายประเทศ
ซึ่งการประชุมครั้งนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรม และนำผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมได้จริง และการสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตรด้านการวิจัยทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานของประเทศและของโลก รวมถึงการพัฒนาคณะสู่ความเป็นนานาชาติ