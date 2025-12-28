เปิดแล้วงานใหญ่ส่งท้ายปี! แสดงเดี่ยวผลงานศิลปะของ “ศ.สามารถ จับโจร” กับ 70 ชิ้นงานอลังการ “บันทึกเรื่องราวอีสาน”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เปิดแล้วงานใหญ่ส่งท้ายปี การแสดงเดี่ยวผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 4 ของ “ศ.ดร.สามารถ จับโจร” กับ 70 ชิ้นงานสร้างสรรค์สุดอลังการ ชุด “บันทึกเรื่องเล่า จากเรื่องราวอีสาน” ณ หอศิลป์จินตนาการ ม.ราชภัฏโคราช โดยมี “ศักฤทธิ์”อดีตผู้ว่าฯ พะเยา” เป็นประธานเปิดงาน เผยเปิดให้ชมกันแบบจัดเต็มยาวข้ามปีถึง 26 ก.พ.69
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 26 ธ.ค.26 ที่ผ่านมา นายศักฤทธิ์ สลักคำ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน การแสดงเดี่ยวผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 4 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร (Contemporary Art Exhibition Samart’s Solo Work 2025 One Man Show) ชุด “บันทึกเรื่องเล่า เรื่องราวอีสาน” จำนวน 70 ชิ้นผลงานสุดอลังการ ณ หอศิลป์จินตนาการ มหาวิทยาลัยราขภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โดยมี ดร.คมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 3,นายศรีวงษ์ หลักคำ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อัยการศาลสูงจังหวัดสระบุรี ,นายนิรุส พรหมเนรมิต อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 3 , นางแสงเพชร ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับศิลปิน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวดี วิวิธคุณากร คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัฏนครราชสีมา กล่าวตอนรับประธานในพิธี
ท่ามกลางข้าราชการ ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ทหาร คณาจารย์ ครู นักศึกษา เยาวชน สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจผลงานศิลปะเข้าร่วมงานพิธีเปิดและร่วมชมการแสดงผลงานศิลปะครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกำหนดจัดแสดงให้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม พร้อมสามารถจับจองเป็นเจ้าของ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.2568 – 26 ก.พ.2569
นายศักฤทธิ์ สลักคำ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานพิธีเปิดงาน กล่าวว่า งานศิลปะร่วมสมัยที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เป็นงานสร้างสรรค์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ศิลปิน นักวิชาการ ที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง ผลงานของศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ถึงเหตุและผล ตลอดจนความงามที่มีความหมายลงตัว ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือผลงานของศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ได้สร้างความประทับใจและกระตุ้นความรู้สึกให้กับผู้ชมผลงานศิลปะได้อย่างแพร่หลาย
ผลงานสร้างสรรค์ของศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ช่างมีความเบิกบานอยู่ในมิติอารมณ์เสมอ มีแง่คิดมุมมองที่แปลกตา ท้าทาย น่าค้นหาและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง การเปิดทัศนคติมุมมองให้เห็นถึงซึ่งความความงาม ความรู้สึกอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์ ความโกรธ หรือความรัก ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นผ่านมาทางรูปทรง โครงสร้างฯ การจัดวาง เส้น สี และองค์ประกอบทางการสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีและมีจุดเป้าหมายที่ชัดเจน
ทั้งนี้ผลงาน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถศาสตร์สาขาที่ว่าด้วยการสร้างสรรค์ได้อย่างมีเป้าหมาย ชัดเจนกับพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้จิตสำนึกที่มีความลึกซึ้งกว่าความรู้ในเชิงเทคนิค เป็นการจุดประกายฉายภาพสะท้อนให้กับผู้ที่รักงานศิลปะและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี
ตนขอเแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของ ศาสตราจารย์ ดร. สามารถ จับโจร กับการแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะเดี่ยวครั้งที่ 4 ในครั้งนี้ ซึ่งมีความหมายและความสำคัญในการขับเคลื่อนให้กับแวดวงวิชาการด้านศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ได้เห็นและเป็นที่ประจักษ์ และจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ด้านวิชาการด้านศิลปะต่อไปในอนาคต
ทางด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ในฐานะศิลปิน กล่าวว่า การแสดงเดี่ยวผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้ เป็นผลงานสร้างสรรค์ชุด “บันทึกเรื่องเล่าจากเรื่องราวอีสาน “จำนวน 70 ชิ้นผลงาน โดยผลงานทั้งหมดใช้เทคนิคการเขียนและระบายสีอะคริลิคลงบนผืนผ้าใบ ผลงานบางชิ้นมีการใช้เทคนิคผสม เพื่อเติมเต็มบริบทของความงามให้สมบูรณ์ลงตัว มีเอกภาพ มีสุนทรียภาพ มากยิ่งขึ้น
สำหรับวัตถุประสงค์การจัดแสดงครั้งนี้ เพื่อต้องการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิชาการศิลปะของตนให้สาธารณชนได้รับรู้ รวมทั้งให้ผู้ที่สนใจในงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะสามารถรับชมและเข้าถึงซึ่งความงามด้านสุนทรียะที่จะสะท้อนให้เห็นถึงมิติแนวความคิดแห่งการสร้างสรรค์ ผ่านการจัดวางในส่วนของรูปทรง สีสัน พรรณนาโวหาร จิตวิญญาณ องค์ประกอบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ด้านภาษาภาพ หรือภาษารูปทรง เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมสัมผัสลึกซึ้ง เป็นการสะท้อนถึงสภาวะแห่งอารมณ์บางขณะของผู้สร้างสรรค์ในบริบทการมีส่วนร่วมกับมิติแห่งการสรรค์สร้างที่ว่าด้วยเรื่องของความงาม อันเกิดจากความชอบส่วนตนเป็นหลัก
ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ กล่าวถึงที่มาของผลงานสร้างสรรค์ชุด "บันทึกเรื่องเล่า จากเรื่องราวอีสาน" ว่า ตนเป็นผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ทั้งท่องเที่ยวตามใจปรารถนาไปร่วมเสวนาทางวิชาการ การไปมาหาสู่กันฉันท์มิตร การได้คบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดสนิทกัน ทั้งในสายวิชาชีพเดี่ยวกัน รวมทั้งต่างศาสตร์สาขาวิชา เช่น ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หมอ พยาบาล นักวิชาการ ครู บุคลากรทางการศึกษา พ่อค้า นักธุรกิจ นักการเมือง ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนาและอื่นๆอีกมากมายฯ ทำให้ได้ซึมซับรับรู้ทั้งในเรื่องของวิธีคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการตัดสินใจที่แปลกแตกต่างกันไปซึ่งแง่คิดมุมมองของแต่ละบุคคลมีคุณค่า น่าศึกษา มีความต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก็อาจมีความคล้ายคลึงกันบ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมด
นอกจากนี้การที่ได้เข้าไปสัมผัสกับวิถี เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ ความศิวิไลซ์ในประเทศ ต่างประเทศ ทำให้เห็นถึงมิติที่แตกต่างตามสภาพสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สังคม วัฒนธรรมองค์กร สะท้อนความเป็นธรรมชาติและเป็นแรงบันดาลใจในการสรรค์สร้างผลงาน “เป็นต้นทุนทางปัญญาและที่มาของความคิดเป็นข้อมูลดิบที่รอการสังเคราะห์" จากความประทับใจที่เก็บไว้ภายในจิตใจแล้วนำมาปรับขยายในงานสร้างสรรค์
ส่วนขั้นตอนการออกแบบผลงาน ข้อมูลที่ใด้มาต้องผ่านการรวบรวมเรียบเรียงขึ้นใหม่ โดยใช้ภาษาภาพหรือภาษารูปทรงเป็นตัวกำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการสื่อความหมายให้ปรากฏและเป็นไปตามกรอบแนวความคิดของตน เป็นมาตรชี้วัดตามความถนัดเฉพาะตัว
ดังนั้นผลงานในแต่ละชิ้นจึงถูกปรุงแต่งจากอายตนะที่สะท้อนผัสสะเพื่อสื่อถึงสภาวะแห่งอารมณ์ ทั้งในส่วนของเส้น สี มิติ น้ำหนักแสงเงา ที่สะท้อนความเป็นปัจเจกของข้าพเจ้าเพื่อให้เกิดผลต่อการก่อรูป ปรากฏร่างอย่างมีความหมายภายใต้การวางแผนงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างสรรค์ผลงานจะไม่ผูกติดกับเนื้อหาเรื่องราวจนมากเกินไป แต่จะนำความประทับใจแค่ในส่วนที่ได้ไปสัมผัสรับรู้มา แล้วดำเนินการปรับแต่งให้เข้ากับจริตความชอบส่วนตัว เช่น การควบคุมโทนน้ำหนักอ่อน-แก่ การใช้เส้นที่เน้นระยะใกล้-ไกล เพื่อไม่ให้หลุดกรอบโครงสร้างตามหลักสุนทรียภาพที่สร้างสรรค์เป็น "ปัจจัตตัง" ซึ่งสามารถรับรู้ได้เฉพาะบุคคล
ดังนั้นผลงานชุด "บันทึกเรื่องเล่าจากเรื่องราวอีสาน" จึงเป็นการ รวบรวมเนื้อหาเรื่องราวความประทับใจเพื่อถ่ายทอดความงามทางอารมณ์ที่คลุกกรุ่นอยู่ภายใจจิตวิญญาณ สะท้อนผ่านงานสร้างสรรค์นี้ หัวใจสำคัญเพื่อต้องการให้ผู้ชม "ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยมี และชื่นชมยินดีในสิ่งที่ไม่เคยเห็น" ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ กล่าวในตอนท้าย