“สุรศักดิ์” มอบ“ 7 กล่องของขวัญปีใหม่ อว.เพื่อประชาชน 2569” แจกทุนหมื่นทุน–ตั้งศูนย์ช่วยน้ำท่วม 55 จังหวัด–บริการวิทย์ฟรีเพียบ หนุนชุมชนด้วยไบโอชาร์–โซลาร์–เทคโนโลยี 100 รายการ

“สุรศักดิ์” มอบ“ 7 กล่องของขวัญปีใหม่ อว.เพื่อประชาชน 2569” แจกกว่า 1 หมื่นทุนการศึกษา - ตั้ง “ศูนย์บริการช่วยผู้ประสบอุทกภัย” กว่า 55 จังหวัด ใน 2,522 ตำบล/เทศบาล – NIA,สทน.,วศ., ปส., สวทช.ยกเว้นค่าธรรมเนียม ลดค่าบริการและให้บริการฟรี - วช.มอบเตาเผาไบโอชาร์ ลดฝุ่น PM 2.5 ให้ 20 ชุมชนภาคเหนือ - บพข.ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 5 กิโลวัตต์ ให้ 50 ชุมชนฟรี - บพท. ร่วมกับ 24 มหาวิทยาลัย ส่งต่อ 100 เทคโนโลยี 85 โครงการต้นแบบสู่ 45 ชุมชน 34 จังหวัดรวมทั้งของแถมอีกเพียบ
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รักษาการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าว “ของขวัญปีใหม่ อว. เพื่อประชาชน 2569” โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. น.ส.วราภรณ์ รุ่งตระการ รองปลัดกระทรวง อว. ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงาน กระทรวง อว. พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา และ น.ส.พิมพ์พร ชีวานันท์ เข้าร่วม ที่ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว.
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ของขวัญปีใหม่ อว.เพื่อประชาชน ปี 2569 ที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนและเยาวชน ตนแบ่งกล่องของขวัญเป็น 7 กล่อง โดยกล่องที่ 1 “ทุนการศึกษาเท่าเทียม ลดเหลื่อมล้ำ พร้อมสร้างคนรองรับอนาคตกว่า 1 หมื่นทุน” กระทรวง อว.จะมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำให้กับเด็กและเยาวชนพร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง กว่า 10,000 ทุน อาทิ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ เยาวชนใน พื้นที่ห่างไกล และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงทุนอื่นๆ 7,900 ทุน เช่น ทุนคนพิการ 2,000 ทุน ทุนเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล 3,173 ทุน ทุนสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 355 ทุน ทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน 80 ทุน ทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีในประเทศ ( 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 2,324 ทุน
ทุนสำหรับเด็กเรียนดีและกำลังคนเฉพาะทาง โดยจัดสรรทุนสำหรับเด็กเรียนดีในระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก 2,800 ทุน เช่น ทุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้าน ว. และ ท. 1,026 ทุน ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ 7 ทุน ทุนเรียนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ 261 ทุน ทุนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 523 ทุน ทุนโคเซ็น 987 ทุน นอกจากนี้ ยังมีทุนเพื่อพัฒนากำลังคนเฉพาะทางในสาขาที่มีความต้องการเร่งด่วน เช่น อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, AI, EV และ Soft Power ในด้านต่างๆ เช่น อาหาร การท่องเที่ยว และกีฬา
กล่องที่ 2 : “อว.แคร์ รวมพลังฟื้นฟูชุมชน” จะมีการจัดตั้ง “ศูนย์บริการเพื่อชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย” กว่า 55 จังหวัด ใน 2,522 ตำบล/เทศบาล โดยให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่จัดอบรม Upskill – Reskill ให้กับประชาชน, บริการ Fix it ที่จะให้บริการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซ่อมยานพาหนะ ซ่อมเครื่องจักรการเกษตร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า, บริการพิเศษชุมชน ทั้งการฟื้นฟูสุขภาพจิต และฟื้นฟูสุขภาพกาย คาดว่าจะมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์รวมกว่า 26,190 คน
กล่องที่ 3 “Upskill – Reskill เปลี่ยนความรู้เป็นอาชีพ เปลี่ยนทักษะเป็นอนาคต” จัดให้มีบริการวิชาการ/ฝึกอบรมหลักสูตร Upskill-Reskill ให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการของวิทยาลัยชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัด Upskill-Reskill ให้กับผู้ว่างงาน บุคคลวัยทำงานนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยเน้นหลักสูตร Future Skill หรือทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กว่า 50 หลักสูตร
ขณะที่ สอวช.ร่วมกับ BOI จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะ STEM เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคใหม่ และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ,ปส. จัดอบรมการป้องกันภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี,วศ. จัดอมรมเทคนิคการใช้และดูแลอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ มว. จัดอบรมการจัดการเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย
กล่องที่ 4 : “ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียม ลดค่าบริการและให้บริการฟรีเพื่อผู้ประกอบการ” NIA จัดโครงการ AI คนละครึ่ง ช่วยสนับสนุนค่าใช้บริการ AI 50% ที่พัฒนาโดยคนไทยให้กับบริษัทเจ้าของนวัตกรรมในเวลาไม่เกิน 1 ปี, สทน.จัดโปรของขวัญปีใหม่ : คลีนสมุนไพร ลดค่าบริการการใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีคุณภาพสูงตั้งแต่ 50% - 70%,วศ.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1,000 บาท,ปส. เปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแบบพกพาสำหรับภาคอุตสาหกรรมและประชาชน ฟรี!,สวทช. เปิดบริการประเมินระดับความพร้อมขององค์กรแบบออนไลน์ เพื่อยกระดับองค์กรสู่ 4.0 ได้ทันที ฟรี!
กล่องที่ 5 : “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศฟรี!” NSM เปิดเข้าชมฟรี Futurium ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต และส่วนลด 50% ค่าเข้าร่วมกิจกรรมใน Innovation World และ Job World วันที่ 31 ธ.ค.68 – 4 ม.ค.69, NARIT เปิดเข้าชมนิทรรศการดาราศาสตร์ฟรี ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา วันที่ 31 ธ.ค.68 – 4 ม.ค.69, ม.ขอนแก่น เข้าชมฟรี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ วันที่ 3–4 ม.ค.69, GISTDA แจกโปสการ์ดข้อมูลดาวเทียม THEOS-2 ในรูปแบบออนไลน์ และแจกหนังสือ THEOS-2 Earth Gallery ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์
กล่องที่ 6 “วิจัย & พัฒนาเพื่อชุมชน” วช.มอบเตาเผาไบโอชาร์ ลดฝุ่น PM 2.5 ให้ 20 ชุมชนภาคเหนือ ,บพข. ร่วมกับภาคีเครือข่าย “ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 5 กิโลวัตต์ ให้ 50 ชุมชนฟรี พร้อมแถมแต้มบัตร The 1 (เดอะวัน) ,บพท. ร่วมกับ 24 มหาวิทยาลัย ส่งต่อ 100 เทคโนโลยี 85 โครงการต้นแบบสู่ 45 ชุมชน 34 จังหวัด แจกฟรีและมอบส่วนลดแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกรและประชาชน อาทิ ส่วนลด 40% เทคโนโลยีเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง แจกฟรี! เทคโนโลยีการแปรรูปสะตอสดแกะเมล็ด 20 กิโลกรัม หรือชุดเพาะเห็ด 2,000 ก้อน รวมถึงสอนสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ดสำเร็จรูป 150 ครัวเรือน
กล่องที่ 7 : “เปิดจุดบริการประชาชน พักกาย สบายใจ รับปีใหม่ 69” ม.พิษณุโลก เปิดจุดบริการประชาชน บริเวณถนนสายพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก/ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการพิษณุโลก,มรภ.กาญจนบุรี เปิดจุดบริการประชาชน เส้นทางท่องเที่ยวกาญจนบุรี-ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์,วว. เปิดจุดบริการประชาชนที่สถานีวิจัยลำตะคอง ถ.มิตรภาพ (หลักกิโลเมตรที่ 76) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, มรภ.จันทรเกษม เปิดบริการฝังเข็มเสริมสุขภาวะ สร้างสมดุลรับปีใหม่ให้ประชาชนฟรี ที่สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มรภ.จันทรเกษม และเปิดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาและประชาชน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาทั้งออนไลน์และออนไซต์
“นี่คือของขวัญปีใหม่ ที่กระทรวง อว.ตั้งใจมอบให้พี่น้องประชาชนและเยาวชนนิสิตนักศึกษา แม้จะไม่ได้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่โตหรือมีมูลค่ามากมาย แต่ของขวัญทุกชิ้นล้วนมาจากความตั้งใจก็เพื่อสร้างโอกาส สร้างอนาคตและช่วยกันฟื้นฟูบ้านเมืองของเราให้น่าอยู่....สวัสดีปีใหม่ครับ” นายสุรศักดิ์ กล่าว