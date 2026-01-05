สปอร์ตไรเดอร์ซิ่งแหกด่าน ซุกยาบ้า 1 หมื่นเม็ด พุ่งชนรถ ตร.พังยับ ก่อนทิ้งรถเผ่นหนีกลางดึกทองผาภูมิ

กาญจนบุรี – จุดตรวจสามแยกทองผาภูมิ โตโยต้า สปอร์ตไรเดอร์ ฝ่าด่านหนีการตรวจค้น พุ่งชนรถตำรวจเสียหาย ก่อนทิ้งรถหลบหนี ตรวจค้นพบยาบ้า 10,000 เม็ด ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี สั่งเร่งไล่ล่าคนขับ พร้อมแนะเจ้าของรถเข้าพบพนักงานสอบสวน
จากกรณี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.ปริญญา ใคร่ครวญ ผกก.สภ.ทองผาภูมิ นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ เจ้าหน้าที่ร้อย ตชด.ที่ 135 และเจ้าหน้าที่ อส.อ.ทองผาภูมิ เข้มงวดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนและเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 บริเวณจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ ถนนสาย 323 (ทองผาภูมิ–สังขละบุรี)
ล่าสุดเมื่อเวลา 23.30 น. คืนวันที่ 4 ม.ค. ที่ผ่านมา ต่อเนื่องถึงวันนี้ ( 5 ม.ค.)เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ โตโยต้า สปอร์ตไรเดอร์ สีเทา ทะเบียนจังหวัดกาญจนบุรี ขับมาจากอำเภอสังขละบุรี มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรี เมื่อเข้าใกล้จุดตรวจ คนขับมีท่าทีพิรุธ พยายามกลับรถหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อตรวจค้น แต่คนขับกลับเร่งเครื่องฝ่าด่านหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่จึงติดตามอย่างกระชั้นชิด โดยรถคันดังกล่าวขับหลบหนีเข้าเส้นทางซอกซอยต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตาม กระทั่งตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ ใช้รถเข้าขวางบริเวณเส้นทางสาธารณะ บ้านผาอ้น หมู่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ แต่รถผู้ต้องสงสัยกลับพุ่งชนรถตำรวจอย่างแรงจนได้รับความเสียหาย ก่อนจะฝืนขับหนีต่อไป
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดติดตามพบรถถูกจอดทิ้งไว้ริมถนน ขณะที่คนขับอาศัยความมืดหลบหนีไปก่อน เมื่อเข้าตรวจค้นภายในรถ พบ ยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) ซุกซ่อนอยู่บริเวณช่องประตูฝั่งคนขับ จำนวน 5 มัด รวม 10,000 เม็ด พร้อมโทรศัพท์มือถืออีก 2 เครื่อง จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง และนำรถไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่ สภ.ทองผาภูมิ ซึ่งไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นเพิ่มเติม
ด้าน พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี สั่งการให้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและโทรศัพท์มือถือ เพื่อระบุตัวผู้ครอบครอง พร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
พร้อมกันนี้ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ฝากถึงเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าว ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนโดยเร็ว ก่อนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการขออนุมัติหมายจับ โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม