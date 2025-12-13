รวบหนุ่มขับอัลพาร์ดขนยาเค 182 กิโลกรัม ค่ากว่า 36 ล้านบาท นำลงใต้หวังรวยทางลัด

ขับรถหรูก็ไม่รอด ! กกล.สุรสีห์ ร่วมสภ.ทองผาภูมิ ตชด.135 และฝ่ายปกครอง สกัดจับด่าน ดัดแปลงรถซุกยาเค 182 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 36 ล้านบาท สารภาพนำส่งพื้นที่ตอนในประเทศ
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.68 นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม พล.ต.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผู้บัญชาการกองพลหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เปิดเผยว่า วานนี้ (12 ธ.ค.) ได้สั่งการไปยังกองกำลังสุรสีห์ ในการปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด ที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ล่าสุดกองกำลังสุรสีห์ ได้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมาก จากบริเวณชายแดน จ.กาญจนบุรี เข้ามายังพื้นที่ตอนใน พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า และ พ.ต.อ.ปริญญา ใคร่ครวญ ผู้กำกับการ สภ.ทองผาภูมิ ได้สนธิกำลังเจ้าที่ทหาร ตำรวจ ตร.ตระเวนชายแดนที่ 135 แลพฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ บริเวณ จุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ต่อมาเวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ พบรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้าร์อัลพาร์ด สีขาว หมายเลขทะเบียน 5ขว 2931 กรุงเทพมหานคร ลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ขับมาจาก อ.สังขละบุรี มุ่งหน้า อ.เมืองกาญจนบุรี จึงให้สัญญาณหยุดรถเพื่อตรวจสอบ พบ นายเมธี สุกะรินทร์ อายุ 39 ปี เป็นผู้ขับขี่ ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่พูดคุยสอบถาม นายเมธี แสดงอาการพิรุธชัดเจน จึงขออนุญาตทำการตรวจค้น พบว่ารถตู้คันดังกล่าวถูกดัดแปลงตัวถังและคอนโซลภายในห้องโดยสาร เพื่อซุกซ่อนยาเสพติด จากการตรวจค้นอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบของกลางยาเสพติด เคตามีน จำนวน 182 กิโลกรัม มูลค่า 36,400,000 บาท ถูกซุกซ่อนไว้ภายในรถตู้
สอบสวนเบื้องต้น นายเมธีได้ให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจาก นางดา (ไม่ทราบชื่เสกุล) ด้วยเงินจำนวน 5,000 บาท ให้ขับรถตู้คันดังกล่าวจาก บ้านบ่อญี่ปุ่น อ.สังขละบุรี ไปยัง อ.เมืองกาญจนบุรี และหลังจากนั้นจะมีบุคคลไม่ทราบชื่อมารับรถตู้คันดังกล่าว ก่อนมาถูกจับกุมดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้นำตัว นายเมธีพร้อมของกลางยาเสพติดและรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ ส่ง สภ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลการจับกุมต่อไป