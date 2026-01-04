ชาวบ้านช่องจอมเชื่อมีปะทะรอบ 3 แน่ หลังพบคนเขมรกลับมาขนของอพยพออกจากที่พัก

สุรินทร์-คนชายแดนช่องจอม เชื่อมีปะทะรอบที่ 3 แน่ พบชาวเขมรฝั่งตรงข้าม กลับมาขนของออกจากบ้านที่โอรเสม็ด เผยทางการเขมรไม่ให้ชาวบ้านกลับเข้าพื้นที่ต่างจากฝั่งไทย ส่วนชาวบ้านบริเวณชายแดนไทยพร้อมอพยพ ย้ำขอให้ทหารจัดการเขมรให้จบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (4 ม.ค.) ที่ย่านการค้าตลาดชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ช่วงวันหยุดยาวสุดท้ายเทศกาลปีใหม่ พบว่าเป็นไปอย่างเงียบเหงา หลังจากประชาชนทยอยเดินทางกลับไปทำงานยังต่างจังหวัดกันหมดแล้ว แม้จะมีประชาชนกลับมาฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บางตา เนื่องจากไม่มั่นใจสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาก็ตาม มีเพียงประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคอยู่บ้างและบางตา มีโอกาสสูง ที่เขมรจะก่อสงครามขึ้นมาเป็นรอบที่ 3 เนื่องจากกัมพูชาเสียฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ให้ไทยตลอดแนว
ทั้งมีรายงานว่า ชาวกัมพูชาได้กลับเข้ามาขนสิ่งของที่บ้านเรือนและร้านค้าของตนเอง ในพื้นที่ชุมชนโอรเสม็ด อ.กรุงสำโรง จ.อุดรมีชัย ฝั่งประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยพบสื่อโซเชียลกัมพูชาโพสต์คลิป พร้อมกับพูดในคลิประบุว่า “ลาแล้วโอรเสม็ด ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาอีก” ซึ่งพบว่าบรรยากาศบ้านเรือน ร้านค้าในชุมชนโอรเสม็ด ถูกปิดร้างไว้ทั้งหมด เนื่องทางการกัมพูชาไม่ให้ชาวกัมพูชากลับเข้ามาในพื้นที่หลังมีการหยุดยิง อย่างผิดสังเกตและผิดปกติ
ส่วนฝั่งไทย ประชาชนชาวไทย ทางการไทยอนุญาตให้ประชาชนคนชายแดน อพยพกลับเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนกันหมดแล้ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเกิดข้อสงสัยว่า ทางกัมพูชาอาจจะมีแผนการโจมตีไทยอีกเป็นรอบที่ 3 เป็นแน่ จึงไม่ให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่ดังกล่าว
นางศิริรัตน์ สามใจ แม่ค้าขายสินค้าโชว์ห่วยทั่วไป ย่านตลาดการค้าชายแดนช่องจอม กล่าวว่าตนไม่อยากอพยพอีกแล้ว ตนไม่เชื่อว่าเขมรจะหยุดยิง ไม่เคยเชื่อใจเขมร เขมรไม่มีสัจจะ ไว้ใจไม่ได้ เราต้องเตรียมพร้อมอพยพได้ตลอดเวลา แผ่นดินไทยต้องได้มาทั้งหมด เราไม่ยอม เราจะอยู่เคียงข้างทหารของพระราชา ถ้าเขมรเปิดศึกสงครามอีกรอบ ก็ขอให้ทหารไทยทำอย่างเต็มที่ ชาวบ้านพร้อมอพยพออกทุกคน แสดงว่าเขมรมีแผนการอยู่แล้ว ที่ไม่ให้ชาวเขมรกลับเข้าพื้นที่