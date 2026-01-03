ตลาดชายแดนช่องจอมเริ่มกลับมาคึกคัก ปชช.เชื่อมั่น หลังไทย-กัมพูชาหยุดยิงมาหลายวัน

บรรยากาศที่ย่านการค้าตลาดชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หลังจากไทย-กัมพูชาหยุดยิงมาหลายวัน ส่งผลให้ประชาชนเริ่มมีความมั่นใจ และเข้ามาเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามร้านค้าของคนไทยที่เปิดขายริมถนนย่านตลาดการค้าชายแดนช่องจอมมากขึ้น ประกอบกับช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ทำให้มีประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าคึกคักขึ้น แม้จะไม่หนาตาเหมือนทุกเทศกาลที่ผ่านมา แต่ได้ช่วยให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าคนชายแดนได้มีรายได้และพอลืมตาอ้าปากได้บ้าง แม้ยอดขายจะไม่มากเหมือนทุกเทศกาลที่ผ่านมา อย่างน้อยก็ได้มีเงินไว้หมุนเวียนและใช้จ่ายในครัวเรือนบ้าง หลังจากอพยพขาดรายได้มาหลายวัน