สถานีโคราชประตูอีสานแน่น! ปชช.แห่เข้ากรุงเร่งกลับไปทำงานหลังฉลองปีใหม่ ขณะ“ถ.มิตรภาพ” รถมากแต่เคลื่อนตัวได้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- สถานีขนส่งผู้โดยสารโคราชประตูอีสานแน่นปชช.ชาวอีสานแห่กลับเข้ากรุง เร่งเดินทางกลับไปทำงานหลังฉลองปีใหม่หยุดยาวหลายวัน เผยแห่จองตั๋วล่วงหน้าจนเที่ยวรถเต็ม ปชช.วอล์คอินต้องรอคิวรถว่าง คาด วันหยุดสุดท้ายพรุ่งนี้แน่นกว่า ขณะการจราจรถนนมิตรภาพ ขาเข้า กทม.รถมาก แต่เคลื่อนตัวได้ดี
วันนี้ ( 3 ม.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางของประชาชนเพื่อกลับไปทำงานหลังเสร็จสิ้นการฉลองปีใหม่กับครอบครัวยังภูมิลำเนา ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 ล่าสุดพบว่า ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ถ.มิตรภพา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในฐานะประตูอีสาน มีประชาชนจำนวนมาก แห่เดินทางมาต่อคิวจองตั๋วโดยสารกันจนแน่นสถานีฯ เพื่อจะเร่งเดินทางกลับให้ทันไปทำงานที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก โดยส่วนใหญ่จองตั๋วโดยสารออนไลน์กันล่วงหน้า และมายืนยันที่นั่งในวันที่เดินทางกลับ
ทั้งนี้รถโดยสารบางบริษัทที่มีคิววิ่งในช่วงเช้าถูกจองที่นั่งเต็มยาวจนถึงเที่ยง ทำให้ผู้โดยสารที่วอล์คอินมาซื้อตั๋วที่สถานีฯ ต้องรอต่อคิวซื้อตั๋วเดินทางในช่วงเวลาอื่น โดยพนักงาน จะประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารให้นั่งรอ อย่าเพิ่งไปไหน เพราะรถจะมาเข้าคิวรับผู้โดยสารตรงเวลา และออกเดินทางตรงเวลาทุกๆ เที่ยว โดยวานนี้ ( 2 ม.ค.69) มีประชาชนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จนบางบริษัทฯ ต้องเพิ่มเที่ยวรถรองรับการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ถึง 50 เที่ยว และคาดว่า วันพรุ่งนี้ (4 ม.ค.69) จะมีประชาชนมาใช้บริการมากยิ่งกว่าวันนี้ เพราะเป็นวันหยุดยาวสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ ต้องเร่งเดินทางกลับให้ทันเริ่มงานในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 แต่ละบริษัทฯ จึงต้องสำรองเที่ยวรถเพิ่มมากขึ้นอีก เพื่อระบายผู้โดยสารไม่ให้ตกค้างในสถานี
ในขณะเดียวกัน เจ้าพนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณชานชาลาเพราะมีผู้โดยสารมารอขึ้นรถโดยสารสาธารณะกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ที่นั่งรอในชานชาลาหลายจุดไม่เพียงพอ หลายคนจึงต้องยืนและนั่งที่พื้นระหว่างรอขึ้นรถ แต่ยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการลักขโมยทรัพย์สินหรือการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งเจ้าพนักงานขนส่งฯ ได้เดินตรวจและพูดคุยกับผู้ประกอบการเดินรถ พรอมกับตรวจตรารถโดยสารแต่ละเที่ยวที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการจนวนมาก โดยเน้นตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและความพร้อมของรถที่จะออกให้บริการ เพื่อให้การเดินทางเกิดความปลอดภัยสูงสุด
ในขณะที่สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ ช่วงหลัก กม.ที่ 93-99 พื้นที่ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้น ประชาชนทยอยกลับเข้ากรุงเทพฯ แต่ยัง แต่ยังเคลื่อนตัวได้ดี สามารถทำความเร็วได้ตามกฎหมายกำหนด