เผยนาทีเก๋งซิ่งขึ้นที่พักภูทับเบิก หมดแรงพลิกตีลังกาบาดเจ็บ 4 ราย

เพชรบูรณ์-อุทาหรณ์รถยนต์เก๋งขับขึ้นภูทับเบิก หมดแรงถอยหลังบนทางขึ้นที่พัก พลิกตลบหงายท้องอยู่เบื้องล่าง โชคดี 4 คนในรถไม่มีเจ็บหนัก คลิปหน้ารถคันหลังเก็บภาพนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ แห่ช่วยออกจากรถที่มีควันพวยพุ่งได้ทัน
วันนี้ (2 ม.ค.) เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถาน เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุบนทางขึ้นรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.เพชรบูรณ์ โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนจึงรุดไปตรวจสอบเพื่อจะให้การช่วยเหลือ เมื่อไปถึงพบจุดเกิดเหตุเป็นทางขึ้นรีสอร์ทติดกับทางหลวงหมายเลข 2331 สายโจ๊ะโหวะ-ภูทับเบิก โดยเป็นรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส สีดำ ป้ายทะเบียน 5 ขธ 1029 กรุงเทพฯ สภาพพึ่งตกลงมาตกลงมาจากทางขึ้นรีสอร์ที่สูงชันจนหงายท้องอยู่ข้างทางหลวงสายดังกลาว จากการตรวจสอพบมีคนขับและผู้ที่นั่งโดยสารมาด้วยรวมจำนวน 4 คน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ช่วยเหลือพาออกมาอยู่นอกรถแล้ว เบื้องต้นพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บปานกลางจำนวน 1 คน และบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน 3 คน จึงทำการปฐพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวได้ขับขึ้นไปตามถนนสายดังกล่าวและเลี้ยวขึ้นไปบนเนินเขาซึ่งเป็นที่พัก แต่เนื่องจากถนนทางขึ้นมีความสูงชันและคาดว่าคนขับอาจจะไม่ชำนาญเส้นทาง ดังนั้นเมื่อรถขับไปถึงช่วงกลางเนินเขาก็ได้หมดแรงและถอยหลังลงมาอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ตัวรถจะพลิกคว่ำลงมาตามเนินเขาหลายตลบและหงายท้องแน่นิ่งอยู่ข้างถนน
เหตุการณ์ดังกล่าวมีกล้องหน้ารถของนักท่องเที่ยวรายหนึ่งบันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถยนต์เก๋งตกลงมาแน่นิ่งอยู่ข้่างทางแล้วเอาไว้ได้ โดยภาพระบุว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากตัวรถที่ตกลงมาจากเขา ทำให้มีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ที่สัญจรผ่านไปและอยู่บริเวณดังกล่าวรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือพาทุกคนออกจากรถและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบดังกล่าว.