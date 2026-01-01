ทรู คอร์ปอเรชั่น เผยเคานต์ดาวน์ปีม้าคึกคัก นทท. จีน–ออสเตรีย เยือนไทยสูงสุด

ทรู คอร์ปอเรชั่น เผยดาต้าการใช้งานช่วงฉลองต้อนรับปีม้า 2569 สะท้อนบรรยากาศเคานต์ดาวน์ทั่วไทยสุดคึกคัก โดยเฉพาะงาน “Amazing Thailand Countdown 2026” ที่ไอคอนสยาม ซึ่งขึ้นแท่นเป็น Global Countdown Destination อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมเชื่อมประเทศไทยสู่เวทีโลกรองรับ CNN ถ่ายทอดสด New Year’s Eve ไฮไลท์ปีนี้นำโดยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากมาร์ค ต้วน (Mark Tuan) ศิลปินไอคอนิกระดับโลก ร่วมเวทีกับศิลปินชั้นนำของไทย สร้างแม่เหล็กดึงดูดทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลสู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างคับคั่ง ดันปริมาณการใช้งานดาต้าบริเวณไอคอนสยามในคืนเคานต์ดาวน์พุ่งสูงประมาณ 300% เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลทั่วไปในเดือนธันวาคม 2568 ทรูชวนรับชมเบื้องหลังภารกิจเคานต์ดาวน์ ผ่านวิดีโอ “Happiness on Duty”
ขณะเดียวกัน ข้อมูล Mobility Data จากผู้ใช้งานเครือข่ายมือถือแบรนด์ทรูมูฟ เอช และดีแทค ช่วงเทศกาลปีใหม่ปลายเดือนธันวาคม 2568 สะท้อนเทรนด์การเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาที่คึกคักทั้งในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะโค้งสุดท้ายสัปดาห์ก่อนสิ้นปี พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย 5 ประเทศมีจำนวนสูงสุดบนเครือข่ายของ “ทรูมูฟ เอช” ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และอินเดีย โดย “ดีแทค” คือ ออสเตรีย จีน อเมริกา รัสเซีย และสวีเดน ตามลำดับ ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวไทยทั้งในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อบรรยากาศท่องเที่ยวปลายปีของไทยอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รายงาน 5 จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยและต่างชาติจาก Mobility Data พร้อมเผย 5 แอปพลิเคชันยอดฮิต ที่ครองการใช้งานทั้งมือถือและเน็ตบ้านในคืนข้ามปี ขณะที่แอปทรูไอดี (TrueID) มียอดผู้ใช้งานรวมในช่วงเทศกาลเพิ่มขึ้นราว 110% เมื่อเทียบกับช่วงปกติ สะท้อนบทบาทการใช้งานและความนิยมคอนเทนต์วิดีโอและเอนเตอร์เทนเมนต์ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นายคูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ยกระดับประสบการณ์เครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพตลอดช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองและในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีม้า 2569 เราวางแผนบริหารเครือข่ายอย่างแม่นยำด้วยการวิเคราะห์ Mobility Data และพฤติกรรมการใช้งานมือถือรอบจุดจัดงานเคานต์ดาวน์ทั่วประเทศ ทำให้การเสริมขีดความสามารถของสัญญาณ 5G, 4G และ WiFi มีประสิทธิภาพและตรงจุด พร้อมทีมปฏิบัติการภาคสนามดูแลเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์หลักของกรุงเทพฯ อาทิ ไอคอนสยาม รวมถึงย่านท่องเที่ยวสำคัญ และจังหวัดยอดนิยมทั่วไทย เพื่อให้ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติแชร์ภาพ วิดีโอ ไลฟ์สตรีม และส่งข้อความอวยพรปีใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น สะท้อนความมุ่งมั่นของทรูในการยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลของคนไทยสู่มาตรฐานระดับโลกโดยเฉพาะในช่วงเฉลิมฉลองสู่ปีม้า”
สถิติจากการใช้งานมือถือแบรนด์ “ทรูมูฟ เอช” ช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2569
5 จังหวัดยอดนิยมของคนไทยบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช – จังหวัดที่คนไทยเดินทางท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนาช่วงปีใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1.บุรีรัมย์
2.เพชรบูรณ์
3.ศรีสะเกษ
4.สุรินทร์
5.ร้อยเอ็ด
จังหวัดยอดนิยมคนไทยบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช อัตราเติบโตสูงสุด – จังหวัดที่คนไทยเดินทางช่วงปีใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดคือ “สุรินทร์” เติบโตประมาณ 30% สะท้อนจากการที่คนไทยทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเหตุอพยพชั่วคราวจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และช่วงปีใหม่เป็นวันหยุดยาวที่เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว
5 จังหวัดยอดนิยมนักท่องเที่ยวต่างชาติบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช – จังหวัดที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ 5 อันดับแรก ได้แก่
1.ภูเก็ต
2.สุราษฎร์ธานี
3.กระบี่
4.เชียงใหม่
5.ชลบุรี
จังหวัดดาวรุ่งขวัญใจนักท่องเที่ยวต่างชาติปีม้าบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช – จังหวัดมาแรงที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางไปช่วงปีใหม่และมียอดเติบโตสูงสุดคือ “สุราษฎร์ธานี” เติบโตเพิ่มขึ้นราว 80% สะท้อนบทบาทของจังหวัดสำคัญภาคใต้ที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งหมู่เกาะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และอาหารทะเลสดอร่อย ยอดฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
5 แอปพลิเคชันยอดนิยมบนมือถือบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช – แอปที่มีการใช้งานสูงสุดในช่วงเทศกาลเคานต์ดาวน์สู่ปีใหม่ ได้แก่
1.Facebook
2.YouTube
3.LINE
4.TikTok
5.Instagram
ช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด (Peak Hour Period) บนเครือข่ายทรูมูฟ เอช คือ เวลา 21.00–22.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาพร้อมเคานต์ดาวน์ แชร์ภาพและวิดีโอบรรยากาศก่อนเข้าสู่ปีใหม่ (ข้อมูลการเคลื่อนที่ของจำนวนประชากรจากโทรศัพท์มือถือ หรือ Mobility Data ทรูมูฟ เอช ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ธันวาคม 2568)
สถิติจากการใช้งานมือถือแบรนด์ “ดีแทค” ช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2569
5 จังหวัดยอดนิยมของคนไทยบนเครือข่ายดีแทค – จังหวัดที่ผู้ใช้งานดีแทคเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1.นครราชสีมา
2.ขอนแก่น
3.อุบลราชธานี
4.สุรินทร์
5.บุรีรัมย์
จังหวัดยอดนิยมคนไทยบนเครือข่ายดีแทค อัตราเติบโตสูงสุด – จังหวัดมาแรงที่มีอัตราคนไทยนิยมเดินทางช่วงปีใหม่เติบโตสูงสุดคือ “เพชรบูรณ์” เพิ่มขึ้นราว 32% สะท้อนเทรนด์ที่ยังนิยมท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาและอากาศหนาวใกล้กรุงเทพฯ ทั้งเขาค้อ–ภูทับเบิก และแหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
5 จังหวัดยอดนิยมนักท่องเที่ยวต่างชาติบนเครือข่ายดีแทค – จังหวัดที่ผู้ใช้งานต่างชาติเครือข่ายดีแทคนิยมเดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ 5 อันดับแรก ได้แก่
1.ภูเก็ต
2.ชลบุรี
3.สุราษฎร์ธานี
4.เชียงใหม่
5.กระบี่
จังหวัดดาวรุ่งขวัญใจนักท่องเที่ยวต่างชาติปีม้าบนเครือข่ายดีแทค – จังหวัดมาแรงที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางไปช่วงปีใหม่และมียอดเติบโตสูงสุดคือ “สตูล” เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 115% ตอกย้ำเสน่ห์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สัมผัสเสน่ห์เมืองเก่า และเป็นช่วงยอดนิยมที่เดินทางไป “เกาะหลีเป๊ะ”
5 แอปพลิเคชันยอดนิยมบนเครือข่ายดีแทค - แอปที่มีการใช้งานสูงสุดในช่วงเทศกาลเคานต์ดาวน์สู่ปีใหม่ ได้แก่
1.Facebook
2.YouTube
3.TikTok
4.LINE
5.WhatsApp
ช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด (Peak Hour Period) บนเครือข่ายดีแทค คือ เวลา 20.00–21.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568
(ข้อมูลการเคลื่อนที่ของจำนวนประชากรจากโทรศัพท์มือถือ หรือ Mobility Data ดีแทค ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ธันวาคม 2568)
สถิติจากการใช้งาน “ทรูออนไลน์” (เน็ตบ้าน) ช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2569
ทรูออนไลน์มีการใช้งานสูงสุดในช่วงเวลา 21.00–22.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งจากการสตรีมคอนเทนต์ วิดีโอคอล และการเล่นเกมออนไลน์ร่วมกันของครอบครัวและเพื่อน
5 แอปยอดนิยมบนทรูออนไลน์ ได้แก่
1.Facebook
2.Line
3.YouTube
4.TikTok
5.Instagram