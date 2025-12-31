ผู้สมัคร สส.ภูมิใจไทยเขต1มหาสารคามโต้เพจดังไม่ใช่คนขับรถวัดป่าวังน้ำเย็น หลังถูกแฉร่ำรวยผิดปกติ

มหาสารคาม-เพจดังตั้งคำถามทรัพย์สินอดีตคนขับรถวัดป่าวังน้ำเย็น หลังผันตัวสมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 ร่ำรวยผิดปกติ ด้าน “เต้ย ฤทธิรงค์” โต้ถูกโจมตีการเมือง ยันรายได้มาจากทำธุรกิจสุจริต ตรวจสอบได้ และเคยยื่น ปปช.ตรวจสอบมาแล้ว 3 ครั้ง
โลกโซเชียลกำลังระอุถกเถียงกันไม่จบกรณีประเด็นผู้สมัคร สส.พรรคการเมืองหนึ่ง ถูกเพจชื่อดัง “CSI LA” โพสต์ตั้งคำถามกรณีบุคคลซึ่งถูกระบุว่าเป็นอดีตคนขับรถของวัดป่าวังน้ำเย็น และปัจจุบันสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยตั้งข้อสังเกตถึงฐานะทางการเงินที่ร่ำรวยรวดเร็วผิดปกติในช่วงไม่กี่ปี พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแหล่งที่มาของทรัพย์สินและรายได้
เพจดังกล่าวยังเสนอประเด็นให้ตรวจสอบหลายด้าน อาทิ ระบบการบริหารจัดการเงินบริจาคและตู้ท้าวเวสสุวรรณว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ มีการเปิดเผยบัญชีรายรับ–รายจ่ายต่อสาธารณะหรือไม่ รวมถึงตั้งข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้ของการไหลของเงินบริจาคไปสู่เครือข่ายทางการเมือง หรือผู้สมัคร ส.ส. รายใด ตลอดจนการมีธุรกิจหรือผลประโยชน์แอบแฝงที่อาจเชื่อมโยงกับวัด
ทั้งนี้ เพจชื่อดัง “CSI LA” ได้โพสภาพนายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.ส. มหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6 ยืนข้างพระอาจารย์สุริยันต์ ประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคามอีกด้วย ซึ่งภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์และเป็นที่พูดถึงในหมู่ประชาชนชาวมหาสารคามที่กำลังให้ความสนใจกับบรรยากาศการหาเสียงรับเลือกตั้ง สส. เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด
ล่าสุด นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้สมัคร สส. มหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อถึงความกังวลต่อความเชื่อมั่นของพ่อแม่พี่น้องประชาชน จากข้อมูลที่ถูกนำไปเผยแพร่ พร้อมระบุว่าได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว โดยเห็นว่าเป็นข้อมูลเท็จ และขอชี้แจงถึงที่มาของรายได้ว่า ตนทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุ 20 ปี มีการจดทะเบียนร้านค้า ทำธุรกิจค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดกับหน่วยงานราชการ รับเหมาและประมูลงานภาครัฐ รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการเสียภาษีและงบการเงินผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายฤทธิรงค์ยืนยันว่า รายได้ทั้งหมดเป็นเงินที่ได้มาจากการทำมาหากินอย่างสุจริต ตนพร้อมชี้แจงความบริสุทธิ์ทุกประการ แต่กังวลว่ากระแสข่าวที่เผยแพร่ออกไปทำให้ประชาชนบางส่วนอาจตัดสินตน โดยไม่ตรวจพิสุจน์ข้อเท็จจริง
นอกจากนี้นายฤทธิรงค์ยังเปิดเผยอีกว่า ตนได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาแล้ว 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2564 เมื่อเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ยื่นครั้งต่อมาเมื่อพ้นวาระ และล่าสุดเดือนมีนาคม 2568 หลังได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามอีกสมัย ก่อนจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.
ส่วนกรณีถูกระบุว่าเคยเป็นคนขับรถของวัดป่าวังน้ำเย็น นายฤทธิรงค์ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพียงแต่มีความศรัทธาในหลวงพ่อ และเมื่อพระอาจารย์สุริยันต์มีกิจนิมนต์หรือเดินทางไปทำบุญ ตนก็ขอติดตามไปในฐานะลูกศิษย์
นายฤทธิรงค์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันได้ลาออกจากการบริหารบริษัทและขายหุ้นให้น้องสาวดูแลต่อ เพื่อมุ่งทำงานการเมืองอย่างเต็มตัว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นอาจเป็นการปล่อยข่าวจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง เพื่อหวังผลให้คะแนนนิยมลดลง เนื่องจากช่วงหลังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพบว่ากระแสตอบรับจากประชาชนดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งตนขอยืนยันว่าพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอด และขอให้สังคมพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ