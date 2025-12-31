มีอีกเป็นร้อย! EOD เร่งเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่เขมรตกเกลื่อนพื้นที่ อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์ พบแล้วกว่า 40 จุด

บุรีรัมย์- ชุด EOD ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมผู้นำชุมชน และชรบ. ลงพื้นที่ อ.บ้านกรวด เร่งตรวจสอบและเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชา ที่ยิงตกลงในพื้นที่การเกษตรใกล้ชุมชน เบื้องต้นพบแล้วกว่า 40 จุด คาดมีอีกไม่ต่ำกว่า 100 จุด
วันนี้ (31 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.เจริญชัย มั่นใจ รองสารวัตรสืบสวน กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าชุดหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือ EOD. สภ.โคกกระชาย ผู้นำชุมชน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชา ที่ยิงตกลงมาในพื้นที่สวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด
โดยจากการลงพื้นที่สำรวจเบื้องต้นพบว่ามีกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งมีทั้งกระสุนปืนใหญ่ชนิด BM-21 ค.60 และ ค.100 ที่ถูกยิงตกในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 9-26 ธ.ค.68 ประมาณ 41 จุด ต.สายตะกู 7 จุด ต.เขาดินเหนือ 6 จุด ต.จันทบเพชร อีกจำนวน 28 จุด
จุดที่สำรวจส่วนใหญ่พบว่า กระสุนปืนใหญ่ได้แตกระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากการตรวจสอบพบว่ายังมีกระสุนปืนใหญ่ที่ยังไม่ได้แตกระเบิด ก็จะได้ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย TMAC เข้าดำเนินการเก็บกู้และทำลาย โดยคาดว่าน่าจะยังมีกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกยิงตกลงมาในช่วงเหตุการณ์สู้รบ ไม่น่าจะต่ำกว่า 100 จุด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เร่งลงพื้นที่ทำการตรวจสอบและทำการเก็บกู้เพื่อเร่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไป
พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน และเกษตรกร ที่กลับเข้าพื้นที่หากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย