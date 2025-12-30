น่าสะพรึง!ลาวเผยจับยาล็อตใหญ่สุดใน ปท.10 ครั้ง เจอในแขวงบ่อแก้วถึง 9 ครั้ง-ยึดยาบ้าได้กว่า 100 ล้านเม็ด

สามเหลี่ยมทองคำ-สื่อทางการ สปป.ลาว เผยสถิติสกัดยาเสพติดทั้งประเทศ 10 ครั้ง พบเกือบทั้งหมด 9 ครั้งจับได้ในแขวงบ่อแก้วติดกับเชียงรายของไทย ยึดยาบ้าได้กว่า 115,412,000 เม็ด ไอซ์ 2,577 กิโลกรัม
วันนี้ (30 ธ.ค.) สื่อของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ สปป.ลาว ได้เผยแพร่คดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน 10 อันดับ ที่เกิดขึ้นตลอดปี 2568 พบว่าคดีใหญ่เกิดขึ้นในเขตแขวงบ่อแก้ว ติดกับ จ.เชียงราย ของประเทศไทยมากถึง 9 ราย โดยมีเพียงรายเดียวที่เกิดขึ้นในแขวงไชยะบุรีซึ่งอยู่ติดกับแขวงบ่อแก้วเช่นกัน โดยทั้ง 10 อันดับ ได้แก่
รายแรกเกิดขึ้นวันที่ 20 ต.ค.โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงบ่อแก้วได้จับกุมชายอายุ 30 ปี ที่ขับรถบรรทุก 22 ล้อ ฝ่าสัญญานไฟจราจรมุ่งหน้าจะไปทางแขวงหลวงน้ำทา เมื่อผ่านบ้านน้ำพุงถูกสกัดเอาไว้ได้ตรวจในรถพบยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน 19 ล้านเม็ด ไอซ์น้ำหนัก 1,648 กิโลกรัม,รายที่ 2 วันที่ 21 เม.ย.เกิดเหตุรถบรรทุก 10 ล้อ ขับฝ่าจุดตรวจแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงบ่อแก้วตามไปสกัดเอาไว้ห่างจากจุดตรวจประมาณ 300 เมตร แต่คนขับหลบหนีไปได้ เมื่อตรวจค้นรถพบบรรทุกยาบ้ามาด้วยจำนวน 20,200,000 เม็ด,รายที่ 3 วันที่ 17 พ.ค.เจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงบ่อแก้วเรียกตรวจรถบรรทุก 22 ล้อขณะขับจะผ่านด่านน้ำเก็ง พบคนขับเป็นชายอายุ 29 ปี บนรถพบบรรทุกยาบ้ามาด้วยจำนวน 19.5 ล้านเม็ด
รายที่ 4 วันที่ 20 ก.พ.เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดแขวงบ่อแก้วสกัดรถยนต์กระบะจำนวน 3 คัน ที่ขนยาบ้ารวมกัน 15 ล้านเม็ด หลังจากขับมาจากเมืองต้นผึ้งจะไปทางเมืองห้วยทราย สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน เป็นชายอายุ 26 ปีและ 31 ปีตามลำดับส่วนอีกคนหลบหนีไปได้,รายที่ 5 วันที่ 10 ก.ย.เจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงไชยะบุรีสกัดรถบรรทุก 12 ล้อ ที่ขับมาจากเมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว จะผ่านแขวงไชยะบุรีไปยังนครเวียงจันทน์ แต่เมื่อเข้าเขตแขวงไชยะบุรีได้ขับหลบหนี เมื่อถูกไล่ติดตามคนขับได้กระโดดหลบหนีเข้าไปในสุสานแต่ถูกจับกุมได้โดยเป็นชายอายุ 28 ปี ตรวจในรถพบบรรทุกยาบ้าจำนวน 12,742,000 เม็ด
รายที่ 6 วันที่ 10 พ.ค.เจ้าหน้าที่ตรวจด่านน้ำเกิง แขวงบ่อแก้ว ไล่ติดตามรถยนต์เอนกประสงค์ 1 คัน เพราะพบพิรุธมีป้ายทะเบียนด้านหน้าและหลังไม่ตรงกันโดยขับมาจากเมืองต้นผึ้งจะไปทางเมืองห้วยทราย เมื่อถึงบ้านน้ำยอนเขตเมืองห้วยทรายคนในรถที่มี 2-3 คนได้จอดรถแล้ววิ่งหลบหนีไป เมื่อตรวจในรถพบบรรทุกยาบ้ามาจำนวน 10,000,000 เม็ด,รายที่ 7 วันที่ 14 ส.ค.เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดแขวงบ่อแก้วประจำด่านน้ำท่งได้ตรวจค้นรถบรรทุก 22 ล้อ พบชายอายุ 33 ปีเป็นคนขับ ตรวจในรถพบซุกซ่อนยาบ้าจำนวน 8,810,000 เม็ด,รายที่ 8 วันที่ 8 ส.ค.เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดแขวงบ่อแก้วตั้งจุดตรวจบนถนนสายบ้านขอนแก่น-หนองไซ ได้พบรถยนต์ต้องสงสัยขับเลี่ยงจุดตรวจเมื่อติดตามไปพบจอดอยู่ริมแม่าน้ำโขงแต่ไม่พบคนขับ ภายในรถซุกซ่อนยาบ้าเอาไว้จำนวน 6,000,000 เม็ด
รายที่ 9 วันที่ 22 ก.ค.เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว ตรวจรถบรรทุก 6 ล้อ ที่ขับมาจากเมืองห้วยทราย พบคนขับเป็นชายอายุ 25 ปี ตรวจรถพบดัดแปลงหลังคาเมื่อเปิดดูพบซุกซ่อนยาบ้าเอาไว้ 4,160,000 เม็ด และไอซ์ 159 ถุง,และรายที่ 10 วันที่ 17 ก.พ.เจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงบ่อแก้วตั้งจุดตรวจที่บ้านน้ำยอนพบรถยนต์กระบะ 3 คัน ขับหลบหนีจุดตรวจเมื่อติดตามไปพบคนขับหลบหนีไปแต่จอดรถทิ้งไว้ภายในซุกซ่อนไอซ์น้ำหนัก 770 กิโลกรัม
รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 115,412,000 เม็ด ไอซ์น้ำหนัก 2,577 กิโลกรัม
รายงานข่าวแจ้งว่าแขวงบ่อแก้วอยู่ติดกับแม่น้ำโขงและฝั่งตรงกันข้ามนอกจากจะเป็น จ.เชียงราย ยังเป็นรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งมีเส้นทางที่เชื่อมโยงไปถึงแหล่งผลิตยาเสพติดในเขตของว้า ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลาววางกำลังตามถนนสายต่างๆ ที่จะเชื่อมเข้าสู่ชั้นในของประเทศอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีฐานทหารตรงภูผาหม่น เมืองปากทา ตรงกันข้ามกับ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ซึ่งจะเชื่อมไปยังแขวงไชยะบุรี แต่เมื่อวันที่ 3-5 พ.ค.2568 ได้มีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายยิงโจมตีฐานทหารลาวบริเวณดังกล่าวทำให้มีนายทหารลาวเสียชีวิต 2 นาย และทางการลาวได้ระดมกำลังปราบปรามอย่างหนักมาแล้ว.