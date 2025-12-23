ระทึกกลางดึก!แผ่นดินไหวชายแดนสิบสองปันนา-หลวงน้ำทา แรง 5.2 สะเทือนถึงเชียงราย

เชียงราย – คนบนอาคารสูง ระทึกกลางดึก..หลังเกิดแผนดินไหวบนบกเขตชายแดนสิบสองปันนา สป.จีน-แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว วัดความแรงได้ถึง 5.2 แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงเชียงรายหลายอำเภอ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าเมื่อเวลา 22.45 น.วันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณชายแดนเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ประเทศจีน และแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว วัดความแรงได้ขนาด 5.2 ศูนย์กลางอยู่ละติจูด 21.327 องศาเหนือ, ลองจิจูด 101.582 องศาตะวันออก ความลึกลงไปใต้ดินประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 166 กิโลเมตร
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวดังกล่าวทำให้สามารถรับรู้ได้ถึงหลายพื้นที่ของ จ.เชียงราย โดยเฉพาะในพื้นที่สูงและอาคารหลายชั้นเขต อ.แม่สาย อ.เวียงเชียงรุ้ง ฯลฯ โดยบางพื้นที่แรงสั่นไหวเกิดขึ้นนานประมาณ 10 วินาที
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เวลา 22.14 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.6 บริเวณพรมแดนประเทศเมียนมา-ประเทศจีน ตรงละติจูด 24.240 องศาเหนือ ลองติจูด 98.145 องศาตะวันออก ความลึกประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจาก อ.แม่สาย ประมาณ 459 กิโลเมตร ทำให้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด.