เพื่อไทยโคราช“กางโผ 16 ขุนพล” สู้ศึกเลือกตั้ง ‘สุดาวรรณ’ มั่นใจแลนด์สไลด์กวาด ส.ส.ยกจังหวัด หลังอดีตพรรคคู่แข่งยกก๊วนร่วมทัพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – เพื่อไทยโคราชประชุมไพรมารีโหวตว่าที่ผู้สมัครฯสส.นครราชสีมา “กางโผ 16 ขุนพล” สู้ศึกเลือกตั้งเมืองย่าโม ‘สุดาวรรณ’ มั่นใจ แลนด์สไลด์พรรคเพื่อไทย กวาดที่นั่ง ส.ส. ยกจังหวัดทั้ง 16 เขตเลือกตั้ง หลังอดีตคู่แข่งจากพรรคชาติพัฒนา ยกก๊วนร่วมทัพ

วันนี้ (23 ธ.ค.68) ที่ ห้องประชุม โรงแรมสตาร์เวลบาหลี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ได้จัดการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Primary Vote) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 16 เขต จังหวัดนครราชสีมา และแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ซึ่งการประชุมฯ จัดโดยสาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา


โดยมีสมาชิกพรรคในพื้นที่ทั้ง 16 เขต จำนวน 172 คน เข้าร่วมลงคะแนน และมีนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บุตรสาวของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เจ้าของโรงงานแป้งมันหมื่นล้านและแกนนำสำคัญของพรรคเพื่อไทย โคราช ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้


นอกจากการประชุมฯ เสมือนเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แบบแบ่งเขต ทั้ง 16 เขตด้วย โดยว่าที่ผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตของทางพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่ จะเป็นผู้สมัครหน้าเดิมที่เคยชนะการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้ว แต่มาคราวนี้ พรรคเพื่อไทย เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งเต็มที่

โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองนครราชสีมา ทั้ง 3 เขต ที่ได้ขุนพลใหม่แต่หน้าเก่า ย้ายข้ามฟากมาจากพรรคชาติพัฒนา มาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง โดยในเขต 1 ได้ แก่ นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ส่วนเขต 2 ได้ อดีตสส.มากฝีมือ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ อดีต สส.พรรคชาติพัฒนา และเขต 3 ได้ นายสมบัติ กาญจนวัฒนา อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มาร่วมสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้

โดยผลการลงคะแนนไพรมารีโหวต ปรากฏว่า สมาชิกพรรคมีมติเห็นชอบรับรองว่าที่ผู้สมัครทั้ง 16 เขต อย่างเป็นเอกฉันท์


สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตพรรคเพื่อไทย จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 16 เขต มีดังนี้
เขต 1: นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เขต 2: นายวัชรพล โตมรศักดิ์ อดีต ส.ส. 7 สมัย
เขต 3: นายสมบัติ กาญจนวัฒนา อดีตประธานสภา อบจ.นครราชสีมา
เขต 4: นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย
เขต 5: นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล อดีต ส.ส. และอดีตรองนายก อบจ.นครราชสีมา
เขต 6: นางพัชราวรรณ ภิญโญ อดีตสมาชิก อบจ.นครราชสีมา
เขต 7: นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข อดีต ส.ส. และอดีตสมาชิก อบจ.ลำทะเมนชัย
เขต 8: นายนิกร โสมกลาง อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย
เขต 9: นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ อดีตสมาชิก อบจ.เขตอำเภอชุมพวง
เขต 10: นายอภิชา เลิศพชรกมล อดีต ส.ส.
เขต 11: นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล อดีต ส.ส.
เขต 12: นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล อดีต ส.ส.
เขต 13: นายพชร จันทรรวงทอง อดีต ส.ส. บุตรชายนายประเสริฐ จันทรรวงทอง
เขต 14: นพ.วัชรากร เลิศด้วยลาภ
เขต 15: นายรชตะ ด่านกุล อดีต ส.ส.
เขต 16: นายพรเทพ ศิริโรจนกุล อดีต ส.ส.


นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 2 แบบ สร้างความมั่นใจให้กับพรรคในทุกเขตพื้นที่ โดยว่าที่ผู้สมัครทั้ง 16 เขต มีความตั้งใจและมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ที่ผ่านมา ทุกคนทำงานกันอย่างหนักมาโดยตลอด ตนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ พี่น้องประชาชนทั้ง 16 เขต จะให้โอกาสผู้สมัครทุกท่านได้เข้ามาทำงานอีกครั้ง

สำหรับประเด็นในพื้นที่เขต 1 ถึงเขต 3 ที่ได้อดีตสมาชิกพรรคชาติพัฒนามาร่วมงานนั้น ขณะนี้ทุกคนได้รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว และทุกคนทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ตนยืนยันว่า ไม่มีความหนักใจในเขตพื้นที่ใดเป็นพิเศษ เพราะผู้สมัครทุกคนมีความพร้อมและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่


ส่วนกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกของกลุ่มคนเสื้อแดงโคราชต่อการย้ายข้ามพรรคของบางกลุ่มนั้น ตนไม่อยากให้มองในแง่นั้น แต่อยากให้มองว่า การทำงานร่วมกันและประสานงานกันได้จะช่วยให้จังหวัดพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน การทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งจะทำให้จังหวัดเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

สำหรับคู่แข่งจากพรรคการเมืองอื่น ตนไม่ได้มีความหวั่นไหว เพราะเชื่อมั่นว่า หากผู้สมัครลงพื้นที่ทำงานอย่างใกล้ชิดและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ พี่น้องประชาชนจะเห็นถึงความตั้งใจและพิจารณาให้โอกาสเอง ตนจึงอยากขอโอกาสให้กับคนทำงานและเลือกคนที่จะเข้าถึง รวมถึง เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นอดีต ส.ส. หรือผู้สมัครหน้าใหม่ ทุกคนล้วนตั้งใจทำงานเต็มที่ เพื่อช่วยกันผลักดันงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมาให้ดียิ่งขึ้นไป โดยมีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย ที่พร้อมจะให้กำลังใจทุกคนอย่างเต็มที่เช่นกัน







