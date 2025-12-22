หลวงพี่โร่แจ้งความกลางดึก มิจฉาชีพปลอมเฟซ รับบริจาคช่วยทหารชายแดน

อุบลราชธานี-หลวงพี่ อ๊อฟ พระแนวหน้า นักรบสายสนับสนุนชายแดนไทย-เขมร อ.น้ำยืน โร่แจ้งความกลางดึกหลังถูกมิจฉาชีพปลอมเฟซบุ๊ก ทักขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือทหารแนวหน้า ทั้งที่เจ้าตัวบอกไม่เคยขอรับบริจาค ขณะที่วัดในพื้นที่มีบทบาทเรื่องการสนับสนุนออกโพสต์เตือนญาติโยมให้ระวังมิจฉาชีพ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลากลางดึกคืนวันที่ผ่านมา(22ธ.ค.)พระคมกริช สารกิจฺโจ หรือ หลวงพี่อ๊อฟ พร้อมลูกศิษย์ ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี หลังพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพ แอบปลอมบัญชีเฟซบุ๊กพระคมกริช สารกิจฺโจ ทักไปขอรับบริจาคเงินกับญาติโยมที่ติดตามทางโซเชียลในการช่วยเหลือทหารแนวหน้า ไทย กัมพูชา
พระคมกริช เปิดเผยว่า เมื่อตอนกลางวันมี FC ทักมาบอกมีมิจฉาชีพเอาชื่อและรูปภาพของตนไปสมัครเฟซบุ๊กแล้วไปบอกให้ญาติโยมโอนเงินให้ โดยอ้างว่าตอนนี้ตนกำลังทำเสื้อให้ทหาร อีกรายก็บอกว่ากำลังจะนำเงินซื้อน้ำไปส่งทหารแนวหน้า ตอนนี้มีคนหลงเชื่อโอนไปแล้ว 3-4 คน ทั้งที่ตนเองไม่เคยรับบริจาคเป็นตัวเงินเลย รับแต่ของเท่านั้น หากจะช่วยเป็นปัจจัยให้โทรมา หรือวีดีโอคอลมาก่อน
พระคมกริช ยังบอกอีกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยครั้งก่อนหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ มีผู้เสียหลังหลักพัน จึงขอให้ญาติโยมอย่าหลงเชื่อ เฟซจริงจะมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าด้านหลังชื่อ มียอดผู้ติดตาม 1 แสน 4 หมื่นกว่าคน
สำหรับพระคมกริช สารกิจฺโจ หรือ หลวงพี่อ๊อฟ เป็นพระที่มีบทบาทในการสนับสนุน อาหารหารและสิ่งของสนับสนุนแนวทหารแนวหน้าไทย กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ
ขณะที่วัดในพื้นที่ ที่มีกิจกรรมช่วยเหลือทหารแนวหน้า อย่างพระคมกริช ล่าสุดได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเตือนผู้ที่ติดตาม ญาติโยมให้ระวังมิจฉาชีพเช่นเดียวกันอีกด้วย