ฮือฮา! ชาวบ้านอ่างทองพบ “ลูกไฟประหลาด” หลายดวง ลอยบนท้องฟ้าว่อนยามค่ำ แชร์คลิปสนั่นโซเชียล

อ่างทอง – ชาวบ้านตำบลศาลาแดง จ.อ่างทอง ต่างแตกตื่น หลังพบแสงไฟปริศนาคล้ายลูกไฟจำนวนหลายดวง ลอยอยู่บนท้องฟ้าในยามค่ำคืน บางดวงลอยเร็ว บางดวงลอยช้า ลักษณะผิดปกติ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
เเวลาประมาณ 20.30 น. วันนี้( 21 ธ.ค.) ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พากันแหงนมองท้องฟ้า หลังสังเกตเห็นลูกไฟประหลาดจำนวนหลายดวงลอยอยู่บนท้องฟ้า เคลื่อนที่ไปมาอย่างรวดเร็วสลับกับลอยช้า บางช่วงปรากฏพร้อมกันหลายดวง
ชาวบ้านหลายรายได้ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกคลิปและภาพนิ่ง ก่อนนำไปโพสต์และแชร์ต่อในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย บางคลิปสามารถบันทึกภาพได้ค่อนข้างชัด เห็นลักษณะเป็นแสงไฟรวมตัวคล้ายรูปสามเหลี่ยม มีไฟกระพริบ โดยบางรายใช้กล้องส่องทางไกลซูมก่อนนำโทรศัพท์มือถือถ่ายซ้ำอีกครั้ง ขณะที่บางคนบันทึกได้เป็นลักษณะลูกไฟกลมๆ ลอยไปมาในอากาศ
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านบางส่วนระบุว่า สามารถมองเห็นลูกไฟด้วยตาเปล่าจำนวนมากกว่า 10 ดวง แต่เมื่อใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพกลับไม่ปรากฏในภาพ สร้างความสงสัยและตั้งคำถามถึงปรากฏการณ์ดังกล่าว
กระแสในโซเชียลมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง บางคนคาดว่าอาจเป็นโดรน ขณะที่บางส่วนยืนยันว่าไม่น่าจะใช่โดรนทั่วไป เนื่องจากลักษณะการเคลื่อนที่ผิดปกติ จนมีบางความคิดเห็นตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็น “ยูเอฟโอ” หรือปรากฏการณ์ลึกลับบนท้องฟ้า
ทั้งนี้ ปรากฏการณ์แสงไฟประหลาดดังกล่าวยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ ทำให้เรื่องราวลูกไฟปริศนากลายเป็นคำถามที่ชาวบ้านและโลกออนไลน์ต่างรอคำอธิบายถึงที่มาที่แท้จริงต่อไป